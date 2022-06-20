Открыты продажи в новом масштабном жилом квартале Новосибирска

«Акация на Лежена». Визитная карточка сданных жилых комплексов строительной компании «Акация» - современная благоустроенная придомовая территория.

Новый девелоперский проект строится по принципу города в городе, с полноценной инфраструктурой для жизни и отдыха. На территории квартала застройщик зарезервировал земельный участок под строительство общеобразовательной школы. Продуктовые магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов - у жильцов «Акации на Игарской» все необходимое расположено внутри квартала.

Безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера в сочетании с развитой социальной инфраструктурой Калининского района делает «Акацию на Игарской» комфортной для семей с детьми. Остановка общественного транспорта «Игарская», гипермаркет «Лента», «Леруа Мерлен», «Пятерочка», поликлиника, спортивный комплекс с залом для фехтования и бассейном, детские сады и общеобразовательные школы № 10, 103, 211 имени Л. И. Сидоренко и 219 - все в шаговой доступности. В 10 минутах езды лесопарковая зона с конным клубом, лыжной базой «Сосновый бор» и велнес-центр для восстановления и релакса «Мира Термы».

По мнению независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, в условиях нестабильной рыночной ситуации вложение в недвижимость - надежный способ сохранить деньги:

- Сейчас остается неопределенность с инструментами сбережения средств: вкладывать в доллары странно, рынок акций остается волатильным, к тому же он явно не для всех, депозиты после снижения ставок былую привлекательность утрачивают. Поэтому в России альтернативы инвестициям в недвижимость нет -люди берут новостройки для себя или под сдачу, квартиры отрабатывают инфляцию и помогают сохранять накопленное.

Квартал «Сосновый бор». У объектов «Акации» стильные, эстетичные фасады.

В «Акации на Игарской» представлено более 20 планировочных решений, среди которых студии площадью от 29 до 33 квадратных метров, однокомнатные - от 40 до 47 квадратных метров, классические двухкомнатные - от 60 до 70 квадратных метров, а также просторные трехкомнатные квартиры - от 58 до 82 «квадратов».

Кроме того, преимущество нового квартала - уютное и безопасное пространство с зонами для активного и спокойного отдыха. Концепция «двор-парк» позволит жильцам больше времени проводить со своими родными и близкими. Гулять, играть с детьми и заниматься спортом можно будет, не выезжая за пределы собственного двора. Внутреннее придомовое пространство зонировано: футбольные и баскетбольные площадки, песочницы, беседки, места для творчества. Все локации соединены между собой вело- и скейт-дорожками с удобной навигацией.

Приобретая квартиру в «Акации на Игарской», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика.

СПРАВКА КП

В портфолио строительной компании «Акация» сданные жилые комплексы: «Акация на Красногорской», «Акация на Ватутина» и «Акация на Лежена». Все объекты были сданы раньше заявленного срока. А 17-этажный дом «Акация на Красногорской», по данным мэрии Новосибирска, стала самой быстровозведенной новостройкой в 2020 году в нашем городе. В портфеле компании более 60 000 квадратных метров сданного жилья. В настоящее время застройщик возводит квартал «Сосновый бор» на берегу Оби.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 8а,

тел. (383) 258-77-44

акация54.рф

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