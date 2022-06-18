«Я тебе очки вобью в лицо, клоун»: пьяный новосибирец избил 15-летнего подростка в автобусе из-за его внешности

В Новосибирске пьяный пассажир избил подростка. Фото: предоставлено героем публикации.

Пьяный пассажир автобуса № 60 избил ребенка и чуть не лишил его зрения. Об этом КП-Новосибирск рассказал сам пострадавший – 15-летний Дима*.

По его словам, он с друзьями ехал в автобусе с площади Маркса, где к нему начал приставать нетрезвый мужчина.

– Он задал вопрос: «Че как клоуны?», я спросил: «Почему?», и он заявил, что мы, клоуны, не имеем права говорить с ним таким тоном.

Как объяснил КП-Новосибирск подросток, он не сделал ничего, что могло бы вывести мужчину из себя. Он не оскорблял его, с друзьями общался тихо.

– Заставить его выйти из себя могли мои ответы на его оскорбления. Например, я сказал, что мы не клоуны, и попросил его дальше ехать тихо. Когда он предложил выйти на следующей остановке один на один, я отказался, это тоже его взбесило, – рассказал пострадавший КП-Новосибирск.

После отказа мужчина рассвирепел, а кондуктор попросила водителя остановить автобус, пока «эти двое» не успокоятся. Мальчик перестал отвечать на крики дебошира, на что тот не угомонился, а накинулся на подростка с матами.

– Он кричал, что выкинет нас из автобуса. «Я тебе очки вобью в лицо», – угрожал, – признался парень.

Так и случилось. По словам Димы, на остановке «Улица Покрышкина» мужчина окончательно потерял контроль, выхватил у кондуктора 27 рублей за свой билет и, выходя из автобуса, со всей силы врезал подростку по лицу.

Разбились очки, разлетелись осколки. Из носа на одежду хлынула кровь. Мальчику тут же вызвали скорую, врачи констатировали: перелом носа, повреждение роговицы глаза осколками.

– Большие куски стекла были в миллиметре от глаза. Еще бы чуть-чуть – и я бы лишился зрения, – рассказывает Дима.

После удара парень молниеносно встал, выхватил из кармана перцовый баллончик и распылил в лицо обидчику прямо в салоне. Из окружающих никто не пострадал, только мужчина выбежал из автобуса.

– Мужик сидел на остановке и плакал. Как только к нему подошли, он побежал через дорогу под поток машин, но его не сбили, – вспоминает подросток.

Дима рассказал обо всем инспектору ПДН. Заявление должны передать участковому, но найти дебошира не обещают – никто не успел его сфотографировать.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

– В данном случае возможна даже уголовная ответственность. Также может быть возложена обязанность по компенсации лечения и реабилитации, плюс дополнительно возмещение морального вреда, – прокомментировал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

Теперь подростка ожидает восстановление. Как говорят врачи, глаз заживет и зрение вернется. Но Дима хочет, чтобы преступник ответил за все по закону.

*Имя героя изменено

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber