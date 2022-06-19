Сибирячка сваляла игрушки для американского продюсера кукольных фильмов

Четыре игрушки для личной коллекции продюсера. Фото: предоставлено героиней публикации

36-летняяя Наталья Кравцова выполнила необычный заказ американца — копии персонажей из кукольного фильма «Нектар». Как на нее вышли иностранцы, в материале КП-Новосибирск.

Уроженка Новосибирска Наталья Кравцова начала валять игрушки из овечьей шерсти в 2008 году. Она только переехала с мужем из Новосибирска в Псков, когда по стране ударил кризис. Работу почти невозможно было найти, и, чтобы занять свободное время, Наталья решила попробовать себя в рукоделии. Она не знала, что ее увлечение перерастет в дело, которое будет приносить стабильный доход. А ее валяные игрушки будут украшать дома не только россиян.

Валяет игрушки Наталья под заказ. Фото: предоставлено героиней публикации

— Я искала в интернете, чем себя занять. Пробовала и полимерную глину, и витражную роспись. Но не мое. А потом увидела фотографии валяных игрушек и захотелось попробовать. Сделала одну игрушку, вторую, третью — так и пошло, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Кравцова.

Наталья выкладывала фото своих поделок в социальные сети. С помощью них она и нашла первых поклонников и заказчиков.

Одна из работ, которой женщина больше всего гордиться. Фото: предоставлено героиней публикации

— Люди просили сделать какой-нибудь брелочек или портретную собачку. И я соглашалась за какую-нибудь сумму. Так получилось, что заказов становилось все больше и это стало мой основной работой, — вспоминает Наталья.

Дело женщины шло в гору, она стала преподавать на онлайн-курсах. А однажды заказ на валеные игрушки пришел от начинающего американского продюсера Роба Нельсона. Мужчина начал снимать кукольный фильм под названием «Нектар». Большие ростовые куклы птиц и жуков сделал для проекта Рик Лаззарини, который также создавал куклы для фильмов «Каспер» и «Охотников за приведениями». А их маленькие копии продюсер попросил сделать Наталью.

Роб Нельсон в окружении кукол к фильму и игрушек Натальи. Фото: предоставлено героиней публикации

— Роб сбросил мне нарисованные эскизы и попросил сделать в собственном стиле четыре игрушки, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Женщина сделала колибри Карлоса и Дольче, шмеля Бу Бу и сказочное существо по имени Лио Летра. Они стали частью личной коллекции Роба Нельсона и занимают почестное место в кабинете продюсера.

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