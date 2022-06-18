Из Сибири – Донбассу

Александр Мухарыцин (на фото слева) организовал пункт сбора гуманитарной помощи. Фото: Надежда КАСЬЯНОВА

В Новосибирске подготовили новую партию гуманитарной помощи для Донбасса. В этот раз в груз вошли нескоропортящиеся продукты, одежда, детское питание, памперсы. Организовал сбор депутат Совета депутатов города Новосибирска, депутатское объединение «Единая Россия» Александр Мухарыцин и фонд «Добрый город», учредителем которого он являет. Как необходимые вещи готовят к отправке – в нашем материале.

ТРЕТЬЯ АКЦИЯ ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА

Находится пункт сбора гуманитарной помощи в доме №27/1 по улице Лазурной, работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00. Именно туда неравнодушные люди могут принести вещи, продукты и товары первой необходимости, чтобы помочь жителям Донбасса.

- Первый груз отправили, не в феврале, конечно, позже, когда решили организационные вопросы. Но собирать гуманитарную помощь начали с самого начала спецоперации, - рассказал депутат Александр Мухарыцин.

Оказалось, что пункт приема гуманитарной помощи на улице Лазурной один из первых в городе. Открыли его почти сразу после начала спецоперации. Но отправить первый груз смогли не сразу. По словам председателя Регионально Общественной Организации Областного Совета отцов НСО Сергея Майорова, который также участвовал в отправке груза, при самой первой акции проблемой стала логистика. Непонятно было с кем и через кого отправлять.

- Первые две партии мы отправляли через депутатское объединение «Единую Россию», а в этот раз уже сами через Минпромторгом НСО. Но на самом деле разницы нет, через кого отправлять, самое главное, чтобы груз дошел до места назначения, - добавил депутат Александр Мухарыцин.

Сначала груз отвезут на огромный склад, в который стекается гуманитарная помощь со всего региона, там уже его сформируют, опишут и только потом отправят. Вес собранных вещей должен составить 21 тонну или 33 палета - именно такая грузоподъемность у самолета, который ее повезет. Поэтому, если гуманитарки наберется больше, то она останется на складе до следующей отправки. Если же меньше, то отправку отложат, пока не наберут необходимую вес.

- Это уже наша третья акция за полтора месяца. 21-22 июня совместно с Советом отцов Новосибирской области и министерством промышленности будет отправлено 33 палета на Донбасс, - сообщил депутат Александр Михайлович.

ОТПРАВЯТ ДЕТСКИЕ ВЕЩИИ ПИТАНИЕ

По словам председателя РОО Областного Совета отцов НСО Сергея Майорова, самолет для отправки груза предоставит Министерство обороны РФ. Отправят же его по одному из трех коридоров: в Ростов, Белгород или в Крым. А там уже будут распределять, куда гуманитарная помощь пойдет дальше.

- В сборе гуманитарной помощи Донбассу помогали предприятия и неравнодушные жители, бабушки. Кто-то что-то помаленьку приносит. Я думаю, что как никогда нужно детское питание, обувь, одежда. Там еще есть печенье, лапша, тушенка и сгущенка - все длительного хранения, - рассказал депутат Александр Мухарыцин.

Фонд собрал целую газель гуманитарной помощи. Ее заполнили пакеты с одеждой, как взрослой, так и детской, коробки и целые мешки с лапшой, детское питание, упаковки панперсов, туалетной бумаги и влажных салфеток: люди помогают всем, чем могут.

По словам Александра Мухарыцина, они уже начали постепенно собирать новый груз. А вот когда его соберут и когда отправят, пока неизвестно. Потому что сбор помощи — это не то, что происходит за один день. Вещами и продуктами люди делятся по мере своих сил и возможностей. И если бы больше людей знало о том, где собирают помощь, как и куда ее отправляют, возможно, что грузы формировались бы быстрее. Распространение информации о гуманитарной помощи, ее отправки и пунктах ее сбора помогло бы сделать людей более активными.

- Люди бы видели, что есть те, кто помогает, видели бы, что вещи несут. Что это все не просто так, - заключил депутат.