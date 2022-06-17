Жители сами решат, как должны выглядеть дворы

Комиссия проверила двор на улице Толстого. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

Ремонт дворов по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» идет в Новосибирске с 2017 года. На округе депутата Совета депутатов Новосибирска Игоря Титаренко таких территорий три, и в начале лета он отправился туда с проверкой.

ПОЧТИ БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ

Во дворе многоэтажки на улице Толстого, 5 в прошлом году полностью заменили асфальт на проездах и тротуарах, заменили бордюры, сделали тротуары и установили ограждения. При этом ремонт проездов и тротуаров выполнялся на федеральные средства, а на обустройство пешеходных дорожек и расширение проезда жители добавили около 400 тысяч рублей своих средств. Таковы условия проекта: дополнительное благоустройство в объеме 20% софинансируют собственники.

Вложили люди свои средства и с подрядчиков уже спрашивают по-другому, вникают во все детали, требуют качества от рабочих. Теперь вместе с комиссией, включающей депутатов и специалистов департамента ЖКХ мэрии проверяют,не появились ли где изъяны.

В этом дворе, как пояснил Игорь Титаренко, особых замечаний к работе подрядчиков нет.

- Появились кое-где мелкие трещины на бордюрных камнях, сколы. Возможно это следствие проседания грунта, если были какие-то утечки в подземных коммуникациях. В целом покрытие сезон отстояло. Трещины не глубокие, подрядчик в рамках гарантии прольет их битумной эмульсией. Гарантия на все работы 3 года. Депутаты со своей стороны будут держать ситуацию на контроле, - пообещал депутат.

Игорь Титаренко.

ПОЯВИЛИСЬ СКАМЕЙКИ

Следующий - объединенный двор многоэтажек на ул. Кирова, 110-114. Председатель ЖСК «Заря-2» Наталья Соколова рассказала какие работы на придомовых территориях были выполнены и какие замечания к состоянию дворовой инфраструктуры появились у собственников жилья сейчас.

- По программе нам заменили асфальт во дворе, сделали новый тротуар. Старый был настолько разбит, что люди зимой предпочитали обходить его по дороге. Сделали освещение – между домами поставили фонари. На месте беспорядочных зарослей у нас появилась замечательная зона отдыха с лавочками и урнами. Мамочки с колясками не нарадуются. И самое для нас главное: появился новый спуск для пешеходов со стороны дома №110. Там было всё разрушено, теперь есть лестница, пандус, подпорные стенки вокруг лестницы. Замечаний у нас немного. На бордюрах появились сколы из-за машин. Нам пообещали, что в течение июня все гарантийные работы будут выполнены», - поделилась Наталья Геннадьевна заботами.

Она отметила, что программа позволила привести двор в современное состояния и жильцы охотно согласились софинансировать часть работ.

— Мы бы сами не смогли столько же скамеек себе поставить, а с помощью программы они появились в нашем дворе, - отметила председатель ЖСК.

Во дворах многоподъездных домов Бориса Богаткова, 192/4, 192/5 также в прошлом году делали ремонт. Во время прогулки все замечания внесли в акт - подрядчик готовится к ремонту.

ГЛАВНОЕ – УЧАСТИЕ САМИХ ЖИТЕЛЕЙ

Депутат Совета депутатов города Новосибирска, депутатское объединение «Единая Россия» Игорь Титаренко назвал проект очень эффектным и эффективным и нужным для жителей.

«В прошлом году три группы домов на моем округе участвовали в проекте «Городская среда». Такой подход позволяет подойти к ремонту комплексно, сделать большой объем работ. Жители192/4 и 192/5 на улице Бориса Богаткова решили софинансировать проект по устройству детской и спортивных площадок, зоны отдыха.

Главный плюс – участие самих жителей. Никто не вправе за них решать какое им выбрать покрытие для двора, парковки или детской площадки, где, сколько и каких малых форм расставить. Всё делается по решению жителей. Они непосредственные участники обустройства своей дворовой территории.Проект оказался удачным им можно гордиться», – подчеркнул депутат.