«Сначала меня изнасиловали, потом отняли сына»: у больной гепатитом С сибирячки опека забрала ребенка

Женщина мечтает вернуть ребенка. Фото: личный архив.

44-летняя Дарья* сама обратилась за помощью в редакцию КП-Новосибирск. Женщина уже три месяца пытается вернуть сына, которого служба опеки забрала из-за опасной болезни: Дарья болеет гепатитом С. Она рассказывает, что заболела после изнасилования. Насиловал человек, которого она хорошо знала.

«ЗАТАЩИЛ В ЛЕСОК»

Кирилл* и Дарья познакомились в 2005 году и даже пытались встречаться.

- Не сошлись в итоге, потому что он был грубым. Плохо обращался с моим сыном от первого брака, - вспоминает Дарья. - Поэтому отношения не сложились, мы даже не съехались. И расстались быстро.

Потом Дарья снова вышла замуж, второй супруг помог ей вырастить ее сына - сейчас парню 19 лет. А 9 лет назад семья взяла под опеку мальчика из детдома.

- Ему тогда было 2 годика. Мы быстро подружились, он меня называл мамой, а я его - сыном, - рассказала КП-Новосибирск Дарья. - У нас все было замечательно! Пока в моей жизни снова не появился этот Кирилл.

Встреча через 15 лет случилась на улице.

- Мы с семьей переехали в тот же район, где я жила раньше, - продолжает Дарья. - А Кирилл, оказалось, оттуда никуда и не уезжал. Мы столкнулись на улице. Он меня просто затащил в небольшой лесок около дома. Вырваться я не могла: он весил под 120 килограммов, так что просто скрутил меня и изнасиловал…

Дарья описывает: вернулась домой в порванной одежде, обо всем рассказала мужу. Потом пошла в полицию.

- Но дело в итоге так и не открыли: через несколько недель Кирилл умер из-за диабетического приступа, - объясняет Дарья. - Я же после случившегося наблюдалась у невролога - у меня были проблемы с речью, с трудом могла произнести хоть что-то. Меня отправили сдавать анализы, тогда и выявили гепатит С. Я уверена, что заразилась от Кирилла - мой муж абсолютно здоров, а ни от кого другого подцепить болезнь я не могла.

О болезни Дарьи медики обязаны были сообщить в органы опеки. Три месяца назад мальчика, которому сейчас 11 лет, забрали из семьи.

- Меня к сыну вообще не пускают. Когда есть возможность, он звонит мне, говорит: «Мам, как только мне исполнится 14 лет, я смогу к вам ездить, а в 18 лет вернусь к вам», - говорит Дарья.

«СТРАДАЕТ АЛКОГОЛИЗМОМ»

Но у органов опеки есть серьезный аргумент, чтобы не возвращать ребенка приемной матери. И речь не только об инфекционном заболевании.

- По направлению опеки женщину обследовали в наркодиспансере: ей официально поставлен диагноз «алкоголизм», - сообщила КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области. И добавила, что Дарья в ноябре 2021 года добровольно подписала отказ от опеки над ребенком в связи с ухудшением здоровья.

Еще важный момент: официальных подтверждений, что Дарью изнасиловали, нет. Она говорит, что порвала документы, которые ей дали в полиции. В службе опеки их не видели.

- Дарья жаловалась, что ее приемному сыну не дают общаться с ней по телефону. Но это не так. Видимо, самому мальчику разговоры даются тяжело. Он после них меняется, становится замкнутым, - добавляет Надежда Николаевна.

Дарья оправдывается: говорит, раньше алкоголиком не была. А сломила ее именно история с изнасилованием.

- Пить я начала после случая с Кириллом, - уверяет Дарья. - Единственное, чего я сейчас хочу, - вернуть сына!

Надежда Болтенко пообещала подробнее разобраться в ситуации. Вернут ли Дарье приемного сына, пока неясно.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

* Имена героев публикации изменены.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Почему у больных гепатитом забирают ребенка?

Адвокат Егор Солунин ответил на три важных вопроса, возникающих в истории с Дарьей.

Вопрос № 1. На каком основании забрали мальчика?

- Лицо, страдающее инфекционным заболеванием, в частности гепатитом С, не имеет права быть опекуном несовершеннолетнего. Эта норма закреплена в пункте 3 статьи 146 Семейного кодекса РФ. Перечень заболеваний утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации № 117 от 14 февраля 2013 года. Та же норма действует и при заболевании ВИЧ. Опекунами не могут быть лица с ВИЧ-инфекцией, которые находятся на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста менее одного года и у которых определяемая вирусная нагрузка и уровень CD4+ лимфоцитов менее 350 клеток/мл. Если выявлено заболевание не у женщины, а у мужчины в приемной семье, ребенка тоже заберут.

Прекращение опеки в случае выявления заболеваний производится с формулировкой «отказаться от исполнения договора о приемной семье в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для содержания» (пункт 2 статьи 153.2 Семейного кодекса), поскольку совместное проживание ребенка с больным инфекционным заболеванием человеком считается неблагоприятными обстоятельствами.

Вопрос № 2. А если бы ребенок был родным, его тоже забрали бы?

- Нет, для кровных родителей эта норма закона не работает. Однако пункт 2 статьи 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что возможно ограничение родительских прав, если нахождение ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие). Но представляет ли ситуация опасность, решает суд.

Вопрос № 3. Есть ли у женщины шанс вернуть приемного сына?

- В перечне заболеваний, при которых человек не может быть опекуном, есть важная оговорка: «инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией». Поэтому женщине необходимо пройти лечение, выйти в ремиссию, получить соответствующую медицинскую справку и восстановиться в правах опекуна.

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