Почем летний суп для народа? Как я высчитывал индекс окрошки

Вот главный летний суп и готов. Фото: Виктория МИНАЕВА

От борща жарко, а шашлык уже приелся - мы ж, россияне, начинаем растапливать мангалы с самого Первомая. Пора вкушать окрошку! Любители главного летнего супа могут обрести свое счастье в общепите. Многие кафе и рестораны включают ее в меню. Но это не наш вариант. Во-первых, сделаем кушанье своими руками, чтобы сэкономить. Во-вторых, так будет вкуснее. Поехали!

СЧИТАЕМ

Колбаса - 160 рублей.

Я сторонник классических рецептов. Поэтому колбасу на окрошку беру вареную. И без жира. Цены на обычную «Докторскую» в магазинах заметно разнятся. Даже от одного производителя. Где-то такая палка стоит 200 рублей, а я нашел за 160. Скорее, даже не палка, а палочка - 470 граммов. Мне этого хватит.

Картошка - 50 рублей.

Этот овощ дорожает быстрее, чем недвижимость. Ну серьезно. Там - 100 рублей, тут - 120. А если ровненькая да чистенькая, то и все 140 за кило выйдет. Нет уж! Пойду в дискаунтер, возьму чумазую, но доступную - по 80 рублей за кило. Выбрал несколько клубней, вышло ровно на полтинник.

В нашем блюде десяток яиц и четыре картофелины. Фото: Виктория МИНАЕВА

Яйца - 58 рублей, хрен - 70.

Куриное яйцо - лучший друг любого кулинара. Оно и в тесто идет, и в салаты, и, конечно, в окрошку. В этом же магазине беру десяток среднего размера. Год назад такие рублей по 45 были. Но куда деваться. Пока иду к кассе, вижу витрину с горчицей, кетчупом и молотым хреном. Беру один в тюбике. Еще 70 рублей долой. Скорее всего, можно найти дешевле, но… Гулять так гулять.

Огурцы и зелень - 50 рублей.

Вот с огурчиками повезло. Они вовсю зреют в российских теплицах, цены упали. Зашел в овощной павильон, нашел пупырчатых по 65 рублей за кило. Взял четыре штуки. Вместе с ними - укроп и петрушку. За все мои зеленые покупки смуглый продавец взял 50 рублей.

Кто-то вместо кваса заправляет окрошку кефиром, кто-то меняет колбасу на мясо. Но огурец заменить нечем. Фото: Виктория МИНАЕВА

Квас - 180 рублей.

Национальный русский напиток льется рекой. Стоит на витринах в продуктовых магазинах, продается из желтых бочек. Ну, помните же эти советские емкости? Цены - разные.

За квасом пошел в пивной магазин. Купил на розлив. Трехлитровая пластиковая бутыль обошлась в 180 рублей. Выходит, самый дорогой ингредиент.

Сметана - 60 рублей.

Сметанку взял самую нежирную - 10%. По акции: 300 граммов за 60 рублей. Не обессудьте, цены округляю, а то половина из них в магазинах на 99 копеек заканчивается.

Вроде окрошечный набор собран. Нарезаю продукты и подсчитываю.

«Комсомольская правда» вычислила индекс окрошки в Новосибирске. Фото: Виктория МИНАЕВА

ТАК ПОЧЕМ ЖЕ ОКРОШКА ДЛЯ НАРОДА

Допустим, еще копеек 50 понадобится на соль. Но давайте накинем на нее сразу 2 рубля - тогда сумма выйдет круглая: 630 рублей.

Окрохи с моих закупок получилось много. Можно накормить маленькую группу в детском садике. Но давайте будем точными. Я взял небольшую тарелку и замерил. Вышло 14 порций. Выходит, цена каждой - 45 рублей.

Навернул тарелочку и понял: мало. Схомячил вторую - самое то. Делаю вывод: накормить окрошкой взрослого человека можно на 90 рублей.

А ДЕШЕВЛЕ МОЖНО?

Лучший способ сэкономить на окрошке - сделать квас самостоятельно. Тогда выйдет не 90 рублей на взрослого, а 70.

Еще можно заменить колбасу на вареное мясо. С говядиной выйдет дороже, а, например, с куриной грудкой - экономнее. Но это на любителя.

Можно менять и другие компоненты: хрен - на редьку (она не слаще, клянусь), квас - на кефир. Но цена особо не изменится.

А вот если у вас свой огород, окрошка станет совсем экономным блюдом. Картошка, огурцы, хрен и зелень свои, а квасок созреет на подоконнике.

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