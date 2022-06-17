В банках рассказали, как оценивают надежность застройщика

«Расцветай на Гоголя». Фото: ГК «Расцветай»

Стоимость новостроек стагнировала, при этом для снижения стоимости «квадрата» возможностей практически нет: рост стоимости проектного финансирования, стройматериалов, новая, более дорогая логистика по отделочным материалам - все это увеличило себестоимость квадратного метра жилья.

Дополнительный повод для беспокойства для покупателей - смещение критериев выбора квартир. Если ранее покупатели смотрели на размер ставки по ипотеке, выбирали район и планировку, то в последние месяцы на первый план вышли другие доводы, опасения и риски: устоит ли застройщик в нынешнем экономическом шторме, достаточно ли он надежен, чтобы сдать новостройку в заявленный срок и в заявленных параметрах.

По данным Яндекс.Недвижимость, надежность входит в число наиболее важных для покупателя требований, исследование Google включает надежность застройщика в тройку лидеров.

ОЦЕНКА БАНКОВ

- Основные критерии надежности застройщика - опыт и наличие сильных финансовых партнеров в проектах, - отмечают в Банке ДОМ.РФ. Поэтому одним из параметров реальной оценки надежности компании должно стать мнение финансовых учреждений - банков-партнеров.

«Дом на Шамшиных». Фото: ГК «Расцветай»

Редакция расспросила экспертов из банковской сферы, что для них - надежный застройщик.

Заместитель управляющего по корпоративно-инвестиционному бизнесу Сибирского филиала банка «Открытие» Александр Чернышев пояснил, что в оценке надежности банки изучают репутационные составляющие, а также число сданных домов и сдачу их в срок, рентабельность по проектам, успешность продаж.

- При решении о предоставлении проектного финансирования банк оценивает экономику проекта, достаточный запас прочности по финансовой модели, опыт компании в строительстве и осуществлении продаж, - пояснил эксперт. - Также службами банка проводится определение рыночных цен строящихся площадей с учетом локации и квартирографии, учитывается качество проекта.

Евгений Куликовский, начальник управления по работе с ключевыми клиентами Сибирского филиала ПСБ, рассказал, что надежные застройщики - это прежде всего компании, которые уже имеют реализованные строительные проекты и большой опыт на рынке, критерием также является востребованность продукта.

- Например, ГК «Расцветай» соответствует этим критериями и обладает хорошей репутацией на рынке, поэтому ПСБ и застройщика связывает прочное сотрудничество, - отметил Куликовский.

Действительно, высокий уровень надежности ГК «Расцветай» как застройщика подтверждает доверие ведущих банков, которые выделяют многомиллиардное финансирование на проекты компании. «Расцветай» кредитуют ДОМ.РФ и Сбербанк.

- С 2019 года на средства банка успешно реализованы пять проектов компании общей площадью более 90 тысяч квадратных метров, - констатировали в Банке ДОМ.РФ. - Проекты завершали точно в срок, некоторые из них вводили в эксплуатацию досрочно.

«Расцветай на Красном». Фото: ГК «Расцветай»

На масштабный семейный комплекс площадью 9 гектаров - «Расцветай на Красном» - банк ДОМ.РФ выделил 9 миллиардов рублей.

- Территория строящегося ЖК позволяет создать собственную инфраструктуру в закрытом дворе, - рассказывает о «Расцветай на Красном» Сергей Николаев. - За последние 12 лет в районе площади Калинина было построено свыше 500 тысяч квадратных метров жилья, но это единственный участок, где можно добиться камерности, безопасности при всех преимуществах проживания в центре рядом с метро.

Евгений Куликовский, начальник управления по работе с ключевыми клиентами Сибирского филиала ПСБ:

- ГК «Расцветай» - один из ведущих застройщиков в Новосибирске, который занимает лидирующую позицию в рейтинге по количеству строящегося жилья в Новосибирской области по итогам 2021 года. Кроме того, компания активно выходит на рынки близлежащих регионов, и мы заинтересованы в развитии взаимоотношений. Объекты застройщика аккредитованы в банке.

Отдельная история - аккредитация проектов застройщика в банках, выдающих ипотеку. Андеррайтеры банков проводят комплексный анализ, принимая решение по каждому проекту. Если жилой комплекс такую проверку проходит, решение по ипотеке банк выдает за несколько минут. Таким образом, если у застройщика большая линейка ипотечных партнеров, есть предложения по субсидированным программам ипотеки, это говорит в пользу его надежности, проверенной андеррайтерами десятка крупных финансовых учреждений.

Наталья Колбаскина, руководитель центра ипотечного кредитования банка «Открытие» в Новосибирске:

- При аккредитации застройщика банк обязан оценить его надежность: мы должны понимать, что строительство дома будет завершено в срок, банк получит залог, а клиент - свою квартиру. При аккредитации оценивается объем сданного жилья, отсутствие негативной информации как по самому застройщику, так и по его руководителям и учредителям, темпы строительства объектов (в том числе отсутствие длительных переносов сроков сдачи жилья), юридическая чистота строительной и земельной документации. ГК «Расцветай» соответствует всем вышеперечисленным условиям, поэтому в банке «Открытие» аккредитованы все строящиеся и готовые объекты застройщика, что позволяет нам оперативно, буквально в течение 15 минут, согласовать сделку по выбранному клиентом объекту.

«Расцветай на Ядриценской». Фото: ГК «Расцветай»

Аналитик Сергей Николаев уверен, что вложения в недвижимость остаются самым надежным способом сохранения денег:

- В апреле рост цен на новостройки в Новосибирске составил 2,6%, в мае - 0,8%. С учетом субсидированной ипотеки по части проектов платеж дольщика уменьшился до 9%. Сейчас рынок находится на некоем переломе - все ждут новых условий по льготной ипотеке после майского снижения ставок ЦБ, и если эти условия будут установлены, что весьма вероятно, то я вижу предпосылки для дальнейшего роста цен на новостройки. Вскоре выйдут средства с депозитов, на которые люди положили их в марте под 20%. По моим оценкам, у жителей региона там лежат деньги примерно на 110 тысяч двухкомнатных квартир. Остается неопределенность с инструментами сбережения средств: вкладывать в доллары странно, рынок акций остается волатильным, к тому же он явно не для всех, депозиты после снижения ставок былую привлекательность утрачивают. Поэтому в России инвестициям в недвижимость годной альтернативы нет - люди берут новостройки для себя или под сдачу, квартиры отрабатывают инфляцию и помогают сохранять накопленное.

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