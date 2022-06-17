Написал песню о первой любви и ничего не заработал: как сложилась жизнь школьника, растрогавшего всех на шоу «Голос. Дети»

За 4 года школьник сильно изменился. Фото: скриншот из телепередачи «Голос. Дети»/предоставлено Майклом Пинчуком

4 года назад 11-летний Майкл Пинчук из Новосибирска смог растрогать тысячи телезрителей. Школьник приехал на шоу «Голос. Дети» и пытался пройти слепые прослушивания. Не удалось, и мальчик заплакал на виду не только у наставников, но и у всех зрителей, чьи взгляды были прикованы к экранам. «Комсомолка» решила узнать, как сложилась жизнь юного дарования.

«Я ПОДПЕВАЛ КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ»

Майкл, а для родных - Миша, демонстрировал свои таланты с рождения. Играя в кубики и смотря мультики, ребенок напевал любимые песни. В фаворитах был мультфильм про бременских музыкантов.

- Когда Миша подрос, начал заниматься с педагогом по вокалу. Она и придумала ему сценический псевдоним - Майкл. Сказала однажды, что он жжет на сцене, как Майкл Джексон. Вот и прилипло, - рассказала КП-Новосибирск Снежанна, мама Майкла.

Мальчик поет с 3 лет. Фото: предоставлено Майклом Пинчуком

Казалось, что Миша будто родился уже с микрофоном в руках. Музыкальные конкурсы, фестивали, отбор на «Детское Евровидение», выступление на Красной площади - мальчик рос на сцене, набирался опыта и сил. В 2018 году решил попробовать себя в шоу «Голос. Дети».

- Я смотрел эту передачу с самого детства и подпевал каждому участнику, которого видел по телевизору. Когда набрался опыта, подал заявку на участие в шоу. В первый раз меня не взяли, но во второй раз дошел до этапа слепых прослушиваний, - поделился с КП-Новосибирск Майкл Пинчук.

Майкл попал на шоу со второго раза. Фото: предоставлено Майклом Пинчуком

Стильный и харизматичный 11-летний Майкл вышел на сцену, уверенно держа микрофон в руке, и исполнил песню Майкла Джексона «Чувства, что ты у меня вызываешь». Мальчик не только продемонстрировал свои вокальные способности, но и двигался, как король поп-музыки. Наставники этого не увидели. Они повернулись к Майклу уже после того, как он закончил петь. На глаза у маленького артиста навернулись слезы, и он заплакал.

- Несмотря на такую реакцию, мне это дало новый толчок и новые силы. Именно их я и направил в свое творчество, - признается школьник. - Я очень благодарен проекту за это.

ИЗ ПЕВЦОВ В АРТИСТЫ

Отказ наставников не сломил дух Майкла. Школьник продолжил заниматься музыкой и в 13 лет написал песню «Романтик». Она была посвящена первой любви юноши, которая была неразделенной.

- Я писал эту песню на основании воспоминаний о своих чувствах и эмоциях. Девочка, которой я посвятил композицию, не слышала ее и, наверное, никогда не услышит, потому что мы с ней давно не общаемся, - объясняет парень.

Теперь школьник посвящает себя сцене. Фото: предоставлено Майклом Пинчуком

Удалось ли Майклу заработать на этом? Нет. Не хватило прослушиваний. Но он и не расстроился. Утверждает, что все делает не ради наживы, а для своего развития.

Сейчас Майклу 16 лет. Парень продолжает заниматься музыкой, но посвящает ей уже меньше времени. Школьник нашел себе другое применение на сцене - в качестве актера. Он занимается в студии творческого развития «Жить на Севере…», основанной Константином Хабенским.

- Я играл спектакли на сцене театров «Красный факел» и «Глобус». Для меня это новое дело, которое приносит неописуемые эмоции и кайф. Я хочу заниматься этим всю свою жизнь, - добавляет школьник.

Майкл хочет идти по стопам артистов. Планирует поступить в московский вуз и стать актером.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер