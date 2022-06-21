Чеканить шаг и знать историю

Победитель областного этапа - ВПК «Витязь - Патриот», МБОУ СОШ № 105, г. Новосибирск. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Военно-спортивная игра «Победа» проводится в четыре этапа: муниципальный, два зональных и областной. В зональных этапах приняли участие 22 команды, в областном финале встретились шесть команд, в каждой по 10 человек. Ученики школ, военно-патриотических клубов и объединений Новосибирской области соревновались в силе, ловкости и знании истории Отечества.

Построение перед началом конкурсов. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ И МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Финал областного этапа всероссийской военно-спортивной игры «Победа-2022» провели на площадке учебного центра специального назначения Новосибирского военного института. Организатором выступил Центр патриотического воспитания. По словам директора Аллы Данилевской, участие ребят в играх - это отличная возможность попробовать себя в допрофессиональной подготовке, чтобы понять, нужна ли тебе военная стезя. К тому же подобные игры закаляют силу воли и формируют характер.

В течение дня команды соревновались в интеллектуальных и спортивных конкурсах, показывали уровень строевой подготовки, маршируя на плацу, стреляли из пневматической винтовки в биатлонные мишени с расстояния в 10 метров, несмотря на жару, проходили сложную полосу препятствий прямо в поле, бегали, прыгали, а еще демонстрировали знание истории.

В каждой команде было по две девушки. По словам участницы чановского военного-патриотического клуба «Скорпион» Татьяны Коноваловой, такие игры дают бесценный опыт и море ярких воспоминаний.

В областном финале встретились шесть команд. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

«КОМАНДА К ВЫЗОВАМ ГОТОВА!»

Для выпускника новосибирской школы № 105 Ильи Гусельникова «Победа» - важное соревнование. Илья сдал экзамены и готовится к поступлению в Новосибирский военный институт войск национальной гвардии РФ.

- В военно-патриотическом клубе занимаюсь с 5-го класса. Мой отец и дед - военные, поэтому мне это интересно, я хочу служить в войсках и защищать нашу Родину. Готовились к играм очень активно, занимались по несколько часов в день: бег, прыжки, строевая подготовка, стрельба, уроки истории. Для меня самый сложный этап сегодня - строевая подготовка: в нем много движений, которые должны быть точными и слаженными. Но в целом наша команда к любым сегодняшним вызовам готова! - заверил перед началом игр Илья Гусельников.

Его слова оказались пророческими: команда ВПК «Витязь - Патриот» заняла первое место, именно эти ребята представят Новосибирскую область во Всероссийском финале военно-спортивной игры «Победа», который пройдет с 1 по 10 июля под Москвой.

Победителей ждали кубки и медали. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Призовая тройка финалистов

I место - ВПК «Витязь - Патриот», МБОУ СОШ № 105, г. Новосибирск

II место - ВПК «Гвардия», МАОУ ДО ДООЦТ «Юность», МАОУ «Лицей № 6», г. Бердск

III место - ВПК «Поколение», МБУ «Дом молодежи Куйбышевского района»

Победителем в личном первенстве в стрельбе из пневматической винтовки стала Алиса Янина, ВПК «Витязь - Патриот», МБОУ СОШ № 105, г. Новосибирск.

Участники соревновались за личное первенство в стрельбе из пневматической винтовки. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

СПРАВКА КП

Организатор областного этапа военно-спортивных игр «Победа» - ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. Соорганизаторы - Новосибирский ордена Жукова военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, Автономная некоммерческая организация «Центр допризывной подготовки «Курсант».