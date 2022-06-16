Новосибирцы снимали видеоролики и рассказывали о достижениях малой родины

Директор ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания Новосибирской области» Алла Данилевская (слева) и участники конкурса. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

К 85-летию Новосибирской области Центр патриотического воспитания провел три конкурса: творческий, исследовательский и по теме гражданско-патриотического воспитания. Победители получили награды, в том числе поездку в Санкт-Петербург.

БОЛЬШЕ СОТНИ ЗАЯВОК

На областной конкурс «Лучший проект по гражданско-патриотическому воспитанию» поступило 109 заявок из 22 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Проводился он по трем номинациям: «День в календаре» - проекты, реализуемые в поддержку государственных праздников, дней воинской славы и памятных дат России; «Будь в сети» - работы в онлайн-формате; «Наша родина - Новосибирская область» - проекты о людях, событиях, достижениях, истории региона.

В каждой номинации экспертное жюри выбрало по 5 лучших работ, авторам вручили дипломы и подарки, среди которых спилс-карты Новосибирской области, настольные игры «Великая Отечественная война» и «Победа».

ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

Номинация «День в календаре»

I место - Елена Генина (Чановский район)

II место - Наталья Скидан (г. Искитим)

III место - Елена Сидорович (р. п. Колывань)

IV место - Наталья Швензель, Оксана Юденок (г. Новосибирск)

V место - Елена Макарова, Юлия Толокнова (г. Новосибирск)

Номинация «Будь в сети»

I место - Наталья Царькова (г. Новосибирск)

II место - Надежда Аникина (г. Новосибирск)

III место - Арина Шаманаева (Маслянинский район)

IV место - Алена Фурсова (Мошковский район)

V место - Надежда Мигель (Болотнинский район)

Номинация «Наша родина - Новосибирская область»

I место - Юлия Юркова, Зинаида Фотьева (Куйбышевский район)

II место - Светлана Щербакова, Марина Нагель (Куйбышевский район)

III место - Даяна Мухина (г. Новосибирск)

IV место - Ольга Чернякина (Венгеровский район)

V место - Светлана Манидина (Ордынский район)

Работы победителей и лауреатов конкурса будут опубликованы на сайте центра как примеры ярких и актуальных проектов гражданско-патриотической направленности.

Лучшие рисунки составят основу выставки. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

В НАГРАДУ - ВСТРЕЧА С ПЕТЕРБУРГОМ

В областном конкурсе исследовательских работ «Пишем историю региона» школьники (11 - 18 лет) рассказывали об истории, достижениях, людях Новосибирской области. Конкурсные работы «Дорогу молодым» посвящены историям участия молодежи в развитии своего района или всего региона. «Общее дело» - истории о фактах различных достижений отдельных районов; «Личным примером» - истории о людях, которые внесли весомый вклад в развитие своего района и всей Новосибирской области или делают какие-то социально значимые дела в настоящее время.

10 лауреатов конкурса были награждены дипломами и экскурсионной поездкой в Санкт-Петербург. Торжественная церемония прошла на площадке празднования Дня России на Михайловской набережной.

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

Елизавета Гусева (г. Чулым)

Арина Светоносова (г. Новосибирск)

Анна Кудряшова (Барабинский район)

Анастасия Тунгушпаева (г. Купино)

Мария Панченко (Сузунский район)

Юнона Новикова (г. Искитим)

Николай Козин (Татарский район)

Надежда Гололобова (Чановский район)

Георгий Кадников (Искитимский район)

Софья Белоглазова (г. Куйбышев)

ДЛЯ САМЫХ ТВОРЧЕСКИХ

Самый оригинальный конкурс, организованный Центром патриотического воспитания к юбилею региона, - «Мой дом - Новосибирская область». Поучаствовать в нем могли все желающие, главное условие - наличие творческих талантов.

В конкурсе приняли участие 3396 человек из 33 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. 307 победителей муниципального этапа вышли в финал, где их работы оценивало экспертное жюри.

Соревновались участники по трем направлениям: рисунок в любой технике исполнения «Моя малая родина», стихи о малой родине и любительский рекламный видеоролик «Мой край». Сразу 77 участников стали лауреатами конкурса в различных возрастных категориях.

В день празднования Дня России лауреатов I степени в каждом направлении наградили памятными дипломами. Авторские стихи победителей прозвучали со сцены Михайловской набережной, лучшие рисунки были размещены там же на выставке, а ролики зрители могли увидеть на видеоэкране концертной площадки.

Победители конкурса