В Новосибирске вдова попугая-неразлучника улетела из дома, узнав о новом женихе

В Новосибирске вдова попугая-неразлучника улетела из дома, узнав о новом о женихе. Фото: предоставлено Дарьей.

Грустная история случилась в семье новосибирцев. Год назад маленькому сыну супругов подарили ярких попугаев-неразлучников. Птичек назвали Гуга и Лула. Пернатые быстро прижились и запали в сердца домашних. Они задорно щебетали, игрались, ворковали друг с другом… Были не разлей вода. Птичью идиллию разрушила внезапная смерть попугая-мальчика.

– Гуга умер на днях. Это стало неожиданностью, ведь они оба – совсем молодые, всего годик! Ему стало плохо ночью. Я услышала, как он резко упал с жердочки и стал барахтаться на дне клетки. Муж в клинику его повёз круглосуточную. Там глюкозу ему давали, сказали, состояние тяжёлое, скорее всего, инсульт. Выходить его мы не смогли, – поделилась с КП-Новосибирск хозяйка неразлучников Дарья.

Подружка умершего попугая впала в депрессию.

– Она кричала, звала его все время, перестала есть. Даже фруктики не спускалась кушать. Всё время смотрела вниз, искала его. Одиноко дремала на жёрдочке, обычно они вдвоем, прижавшись друг к другу спали. Видно было, что ей очень тяжело, – рассказала девушка.

По словам Дарьи, им сложно было видеть страдания Лулы. Поэтому супруги решили привезти ей новую пару.

– 12 июня были на даче в СНТ «Строитель» вместе с Лулой. Днем планировали ехать за новым другом для нее. Утром проснулись, я еще слышала её со второго этажа. А потом все затихло. Спустились проверить, а дверь в клетке открыта. Что странно, открывается эта дверка очень тяжело, нужно двумя руками отодвигать защёлки. Уму непостижимо, как она так научилась и открыла дверку. Я сразу поняла, что она улетела. В тот день дверь в доме была открыта из-за жары. Очень странно, что исчезла она именно, когда мы хотели привезти ей новую пару, видимо, судьба... – вздыхает Дарья.

Хозяева тут же начали искать птичку: ходили по дачам, предупредили соседей. Выяснили, что Лулу в тот день видели на улице Демакова, у дома 10. Куда потом улетела птичка-вдова - не ясно.

Девушка разместила пост о пропавшем неразлучнике в соцсетях. Дарья надеется, что кто-то мог приютить девочку у себя. Она слышала, что неразлучники могут сами залетать в окна. Тому, кто вернет Лулу, новосибирцы гарантируют вознаграждение. Они очень тоскуют по птичке и ждут ее домой.

ЭМОЦИИ ИМ НЕ ЧУЖДЫ

Орнитолог Алексей Яновский рассказал КП-Новосибирск, что верность партнеру характерна для многих видов моногамных видов птиц. Но верность эта, по мнению эксперта, не абсолютна.

– Через какое-то время птица, утратившая пару, приходит в себя и в следующий, а то и в текущий сезон гнездования, приступает к выведению потомства с другим партнером. Разбиваться о землю или надолго отказываться от корма осиротевшая, так сказать, птица вряд ли станет. Но что правда, то правда, у птиц сложное поведение. Так, им не чужды эмоции, чувства. Такие как радость от встречи после расставания или при появлении в кладке птенцов, а также ярость при угрозе потомству и печаль при его утрате, – пояснил КП-Новосибирск учёный.

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