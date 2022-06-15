В Новосибирске 13-летний школьник собрал заново «Жигули», пока боролся с онкологией

Подросток с детства мечтал об автомобиле, поборол болезнь и выучился на автомеханика. Фото: Предоставлено Ольгой Паскаль

Арсений Жегалин с 10 лет борется с раком. Сейчас пареньку 15 лет, за это время у него был период ремиссии, но болезнь снова вернулась. Не упасть духом ему помогают друзья и родители, а также хобби. Подросток всерьез увлекается автомобилями. Мама и папа три года назад купили ему «Жигули» - не кататься, а разбираться в устройстве машины. В ближайшее время у парня начнется очередной этап лечения и реабилитация. Взят четкий курс на выздоровление, ведь надо будет еще покататься на пересобранной своими руками «шестерке».

В 10 лет (слева) ребенок резко стал худеть, врачи нашли у него онкологию. Фото: Предоставлено Ольгой Паскаль

СБРОСИЛ 10 КИЛОГРАММОВ ЗА 2 МЕСЯЦА

Арсений Жегалин всегда был спортивным и шустрым мальчишкой. В машины влюблен с раннего детства. Играл не в песочнице, а рядом с отцом у гаража, помогал чистить и мыть авто. Вместо конфет просил машинки, накопил два мешка разных моделек. В первом классе построил СТО в миниатюре с шиномонтажкой и лакокрасочной камерой. Перекрашивал модельки, менял шины, создавал кабриолеты и занимался аэрографией. А 5 лет назад, когда Сене было всего 10, семья узнала о страшном диагнозе.

- Летом 2017 года сын переболел ОРВИ и стал хуже себя чувствовать. Превратился в вялого, скучающего ребенка с синяками под глазами. У него начался сухой кашель, как при аллергии. Мы забили тревогу, обошли шесть поликлиник: педиатры проверяли на аллергию, ставили диагноз «астма». Арсений продолжал катастрофически худеть, за 2 месяца сбросил около 10 килограммов. Врач нашей больницы назначила дополнительное расширенное обследование с помощью препаратов, - рассказала КП-Новосибирск мама Арсения Ольга Паскаль.

Вердикт врачей шокировал семью: у 10-летнего Арсения обнаружили лимфому Ходжкина. Опухоль давила на организм, мешая нормально дышать и провоцируя кашель. Мальчика с мамой госпитализировали в детскую онкобольницу в Краснообске.

- Одноклассники и учителя поддержали Арсения, но ему пришлось перейти на дистанционное обучение. Тяжелая химиотерапия в больнице длилась полгода, а в 2018-м Арсения выписали, - продолжает Ольга.

Родные поддержали мечту подростка, который даже в больнице обучался автомеханике. Фото: Предоставлено Ольгой Паскаль

ЖИЛ КАК БУДТО В СКАФАНДРЕ

Во время лечения в больнице Арсений запоем смотрел видео по авторемонту. А также, что не нравилось маме, много времени проводил в интернете.

- Поэтому когда в 13 лет сын попросил машину, мы с его папой согласились и купили «Жигули», - говорит Ольга Паскаль. - Лучше уж возиться с машиной, чем пропадать в интернете.

Родители купили подержанный ВАЗ-2106 по цене смартфона, строго-настрого запретив сыну садиться за руль. Получив подарок, подросток взялся за него всерьез. За год заменил масла, поменял салон, установил автозвук и превратил старенькую «шестерку» в мечту сельского подростка. Все складывалось хорошо, но осенью 2021 года у Арсения случился рецидив опухоли - снова лечение и дистанционное обучение в школе.

В детстве Арсений собрал два мешка машинок, а в 13 лет родители ему подарили автомобиль. Фото: Предоставлено Ольгой Паскаль

- Из-за лекарств у Арсения почти пропал иммунитет, пришлось полностью перестроить весь уклад жизни. Сын мог подхватить любой вирус, и пришлось перейти на стерильный режим - он жил как будто в скафандре. К тому же в школе потерял почти год. Зато здорово подтянулся в теоретической части в своем хобби - федеральная сеть автосервисов подарила Арсению бесплатный доступ ко всем вебинарам, и он стал обучаться на автомеханика, - говорит Ольга Паскаль.

Отец стал помогать сыну, ради него оставил работу и сопровождал его на всех этапах лечения. Еще один курс химиотерапии помог уменьшить опухоль, но школьник пока не смог вернуться к автопроекту. Упадок сил мешает проводить время с любимым авто, ведь поначалу пареньку было сложно даже передвигаться по квартире. А из-за специального катетера в груди врачи запретили физические нагрузки.

Юного умельца уважают автолюбители, он мечтает поступить в автоколледж. Фото: Предоставлено Ольгой Паскаль

- Сын резко повзрослел, теперь дружит с автомастерами из разных городов. Мы живем в частном доме, но старшие ребята и даже соседи приходят за советом по ремонту авто. Приезжает двоюродный брат, который купил машину, - у них есть темы для разговоров. После окончания лечения планируем занятия с репетиторами, чтобы сын наверстал год в школе и поступил в автоколледж на диагностику электронных систем автомобиля, - добавляет Ольга Паскаль.

Сейчас 15-летний Арсений проходит обследование в онкологическом центре России НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева в Москве. Вместе с отцом он много гуляет - по 5 километров в день, однако предстоит год реабилитации, и посещать уроки он не сможет. Семье нужна помощь и в сборе материальных средств, поэтому родители обратились в благотворительный фонд «Защити Жизнь» и попросили помочь с обратными авиабилетами в Новосибирск.

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