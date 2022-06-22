Общая история, общая Победа

Иван Васильевич Панфилов (1893 - 1941), генерал-майор, командир 316-й (8-й гвардейской) стрелковой дивизии. Фото предоставлено Государственным архивом Новосибирской области

22 июня - День памяти и скорби, дата начала Великой Отечественной войны. О важности сохранения исторической памяти, роли Сибири и Казахстана в приближении Победы «Комсомольской правде» рассказал директор Государственного архива Новосибирской области Дмитрий Симонов.

СИБИРСКО-КАЗАХСТАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Региональный Государственный архив тесно сотрудничает с казахстанскими коллегами из Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова. В феврале 2020 года обе стороны подписали меморандум о сотрудничестве в изучении актуальных вопросов российско-казахстанского взаимодействия. Одной из тем стала Великая Отечественная война.

Круглый стол, посвященный вкладу Казахстана и Сибири в Победу в Великой Отечественной войне. Фото: Государственный архив Новосибирской области

- Новосибирск был крупным центром эвакуации. Сюда направляли не только промышленные предприятия, но и учреждения культуры, Третьяковскую галерею, музей Царского Села, ряд театров, Ленинградскую филармонию. Не случайно именно здесь впервые исполнили Седьмую симфонию Шостаковича, - напомнил Дмитрий Симонов. - Алма-Ата тоже была центром эвакуации людей, предприятий, объектов культуры. Туда эвакуировали основную часть киностудий: все художественные фильмы военных лет снимались в основном в Алма-Ате. У Казахстана и Новосибирска немало общих сближающих тем. Цель нашей совместной работы - поделиться друг с другом наработками, информацией и показать, рассказать людям о том, что происходило в военные годы, напомнить об общем историческом прошлом.

СОВМЕСТНАЯ ВЫСТАВКА

В конце апреля архив провел в дистанционном формате круглый стол, где вместе с казахстанскими коллегами обсудил вопросы воинских формирований Новосибирска и Алма-Аты, эвакуацию культурных ценностей, затронув и другие темы, связанные с Великой Отечественной.

- Круглый стол, посвященный вкладу Казахстана и Сибири в Победу в Великой Отечественной войне, прошел 29 апреля на площадке выставочного зала Государственного архива Новосибирской области. Его участниками стали ученые и архивисты нашего региона и Республики Казахстан. После этого мероприятия мы решили сделать совместную историко-архивную выставку, посвященную сибирским и казахстанским воинским формированиям.

Федор Дмитриевич Захаров (1894 - 1969), генерал-майор, командир 133-й (18-й гвардейской) стрелковой дивизии. Фото предоставлено Государственным архивом Новосибирской области

В июне 1941 года 133-я стрелковая дивизия отправилась из Новосибирска в действующую армию защищать столицу. За большие успехи в разгроме кондрово-медынской гитлеровской группировки 133-я стрелковая дивизия была преобразована в 18-ю гвардейскую. Гвардейское звание присваивалось только особо отличившимся подразделениям.

В августе 1941 года 316-я стрелковая Краснознаменная дивизия под командованием Панфилова выдвинулась на фронт из Алма-Аты. В октябре дивизия была переброшена под Москву, а в ноябре в тяжелых боях с превосходящими силами противника понесла огромные потери. Под минометным обстрелом погиб командир дивизии Иван Панфилов, и в тот же день дивизию преобразовали в 8-ю гвардейскую.

- В ходе общения с казахстанскими коллегами мы решили еще раз вспомнить о том, что объединяет наши народы. Общая история, общий враг, общая цель и общая Победа. Именно этому и посвятим совместную выставку. Мы проведем ее в различных форматах, в том числе в электронном, с мультимедийными элементами, на территории Новосибирска и Казахстана. У России и Казахстана есть общее прошлое, которым стоит гордиться, которое нужно беречь и передавать потомкам, - подытожил директор Государственного архива Новосибирской области Дмитрий Симонов.