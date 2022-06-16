Трещины в асфальте устранят по гарантии

У жильцов есть нарекания к дороге. Фото: предоставлено Советом депутатов города Новосибирска.

Благоустройство Новосибирска – одно из важных направлений в работе Совета депутатов города Новосибирска. В прошлом году во многих городских дворах шли работы по благоустройству придомовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Минули холода, и пришла пора проверить качество выполненных работ. С этой задачей отправилась на проверку комиссия в составе депутатовСовета депутатов Новосибирска и сотрудников департамента ЖКХ.

ИЗЪЯНОВ НЕМНОГО

Объектов для мониторинга в Калининском районе работе набралось несколько десятков. К дому по адресу ул. Новочеркасская, 2а, проверяющие приехали уже в середине дня. Представители жильцов дома показали какие работы во дворе были выполнены в прошлом году и как зимние условия повлияли на сохранность всех элементов благоустройства.

К чести подрядчиков стоит сказать, изъянов оказалось немного – небольшие трещины в асфальтобетонном покрытии на парковке. В рамках трехлетнего гарантийного срока подрядчик планирует до конца июня выполнить ремонт покрытия и залить трещины бетонным раствором.

Депутат Совета депутатов Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»), член постоянных комиссий по местному самоуправлению и по бюджету и налоговой политике Елена Алексеевна Воронина рассказала, что программа «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) реализуется с 2017 года.

- Финансируется программа за счет средств из трех бюджетов – федерального, областного и городского. В перечень работ входит асфальтирование дворовых проездов, освещению придомовых территорий, а также установка урн и лавочек. В 2020 году перечень работ был дополнен. В благоустройство включили установку детских и спортивных площадок; обустройство пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок; расширение проездов; озеленение дворов, включая устройство газонов, живых изгородей, посадку, снос и обрезку деревьев; установку вазонов и различных ограждений; оборудование и ремонт водоотводных лотков, лестниц, подпорных стенок. Эти работы выполняются с участием средств самих жильцов в объеме 20 процентов.

Елена Воронина.

КАК СДЕЛАТЬ СВОЙ ДВОР ЛУЧШЕ?

Чтобы преобразился и ваш двор, нужно приложить немного усилий:

- Для участия в программе жители готовят заявку о том, что они хотят сделать в своём дворе, затем разрабатывается дизайн-проекта. Жители его утверждают, после чего уже готовится проектно-сметная документация, и проект запускается в работу. На территории моего округа в 2023 году по этой программе будут благоустроены дворы на улице Фадеева, 24 и на улице Объединения, 42. Работа над проектами уже началась, - уточнила депутат Елена Алексеевна.

В целом, ситуация по дворовым территориям выглядит неплохо. Здесь больше конкуренции среди подрядчиков, значит и свою работу они стараются выполнить лучше. Да и сами жители бережнее относятся к тому, что сделано у них во дворе, когда сами финансово участвуют в благоустройстве своей территории.

ВАЖНО

Летом 2022 года в Новосибирске планируется благоустроить 205 дворовых территорий. В прошлом году таких дворов в городе было 177. По муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» будет отремонтировано 107 дворов на сумму 200 миллионов рублей. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 24 двора. Из федерального, областного и городского бюджетов на эти цели будет выделено порядка 155 миллионов рублей. По наказам депутатов областного совета запланированы работы на 74 объектах. Их финансирование составит около 210 миллионов рублей. Всего в 2022 году на благоустройство и ремонт дворов в столице Сибири будет потрачено 560 миллионов рублей. Завершить все виды работ по благоустройству дворов планируется 31 августа.