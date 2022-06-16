«Он мешал на уроках»: в Новосибирске восьмиклассник подрался с «особенным» ребенком

Основная претензия мамы к школе - не вовремя вызвали "скорую" сыну Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одной из школ Новосибирска подрались восьмиклассники. Замкнутый новичок с проблемами здоровья на перемене вступил в схватку с победителем олимпиад. Как говорит мама последнего, конфликт случился из-за того, что замкнутый мальчик сочинял обидные мемы про учителей и срывал уроки с помощью SMS-спама. В конфликте разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

МОЛЧАЛИВЫЙ НОВИЧОК

Сама школьная драка произошла еще зимой прошлого года. Мама одного из мальчиков решила подать в суд иск на директора школы, прокуратура Первомайского района поддержала иск. Женщина решилась рассказать о случившемся КП-Новосибирск на условиях анонимности.

Ее сын Вова* учился в матклассе, занимался карате и танцами, ходил в патриотический клуб и театральный кружок, не так давно победил в олимпиаде по ОБЖ. Так характеризует парнишку его мама. Оппонента же своего сына она называет странным. Новенький пришел в школу год назад, у него есть особенности здоровья, связанные с поведением, раскрывать диагноз несовершеннолетнего мы не имеем права.

- В 2020 году к нам в маткласс перевели Егора* - замкнутого ребенка. Он был силен в математике и информатике, но с одноклассниками почти не общался - только переписывался в интернете. Учителя его жалели: родители Егора в разводе, парень несколько раз менял школы. Другие ученики иногда жаловались на его поведение, но директор объясняла: таким детям нужна социализация, - рассказала КП-Новосибирск Елена, мама Вовы.

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОНЧИК

Женщина говорит, что новенький мог похулиганить по-тихому на уроке или сочинить обидные мемы про учителей.

- Дети вышли с дистанционки. Во время контрольной по математике один из учеников, именно этот Егор, запустил SMS-спамер на номер педагога, срывая урок. Ученикам маткласса это не понравилось. Вове - тоже. Ребята начали спорить с Егором, а он им в ответ - угрожать. Вообще, это было не в первый раз: во время дистанционки Егор часто запускал помехи в эфир и срывал уроки, а до этого фотографировал учителей и делал оскорбительные мемы. Мой сын вступился за педагогов, - описывает свое видение конфликта Елена.

На следующий день одноклассники снова встретились в школе. И конфликт вспыхнул с новой силой.

- Мой сын не реагировал на провокации, ведь все знают, что у Егора диагноз, поэтому никто не мог его трогать ни словами, ни действиями. На перемене сын стоял в проходе между партами, внезапно Егор подошел сзади и ударил Вову кулаком по затылку. Сын обернулся и получил еще удар по виску. В ответ Вова достал из портфеля баллончик и предупредил, что применит его. Егор же накинулся на моего сына, схватил за чуб и стал бить по лицу, - продолжает Елена. - Сын понял, что его жестоко избивают, и распылил баллончик.

Далее, по словам матери, дети выбежали из класса, а учителя кинулись оказывать помощь Егору. Классный руководитель позвонила отцу Вовы, тот сорвался в школу и обнаружил побитого сына. Стал упрашивать учителей оказать помощь и ему.

- Учителя сразу вызвали скорую для этого необщительного парня, срывавшего уроки. А моему мужу пришлось упрашивать директора, чтобы для Вовы тоже вызвали врачей. Прошло полтора часа, прежде чем ребенка отвезли в больницу, где зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб затылка. Директор отказалась извиниться, стала упрекать, мол, мой Вова сам виноват, ведь у Егора есть справка. А мать Егора заявила, что ее сына якобы травили в классе, а мне надо лучше воспитывать своего ребенка, - добавляет Елена. - Хотя Егор задирал и других детей. Мой же -защищал честь школы и класса на соревнованиях по легкой атлетике, олимпиадах и в военно-патриотическом клубе «Чайка».

ДВА ИСКА

Участников конфликта вызвали в школу с родителями, инспектор ПДН поставила Егора на учет. Его перевели на домашнее обучение. А Вова получил выговор за то, что принес в школу газовый баллончик.

Родители Егора считают, что это их сын стал жертвой драки. А газовый баллончик, который распылил Вова, сказался на зрении подростка. От более обширных комментариев мама Егора отказалась, но добавила, что подала иск в суд не только к школе, но и к родителям Владимира. Они в свою очередь тоже начали судиться со школой, потому что считают, что в учебном заведении ребенку не оказали медицинскую помощь вовремя. После разборок родители перевели Вову в другую школу.

Комментарий юриста

«НУЖНО БЫЛО ОКАЗАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ»

Юрист Инесса Рябинина уверена: у матери Вовы есть шанс засудить директора.

- Если ребенку были причинены телесные повреждения в здании школы и это подтверждено документами, отвечать будет школа, - уверена ведущий семейный юрист Инесса Рябинина. - Сумму компенсации морального вреда определяют исходя из документов при составлении иска. Но надо учитывать, что для этого должны быть доказательства моральных страданий (перевод в другую школу к этому не относится) и утраты здоровья.

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