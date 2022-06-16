Торговали газом без лицензии: названа причина мощного взрыва на новосибирской АЗС, который покалечил десятки человек

Взрыв произошел год назад. Фото: Дмитрий АЛЕКСЕНКО.

В Октябрьском районном суде Новосибирска начали рассматривать громкое дело о взрыве на газовой заправке, который произошел ровно год назад.

Страшный взрыв, высотой в 138 метров, прогремел на автозаправочной станции «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе 14 июня 2021 года под вечер. Когда произошел второй хлопок, семья Алоянов – отец и двое сыновей – находились совсем недалеко от эпицентра. Пытаясь спасти свой бизнес, предприниматели получили чудовищные ожоги.

- Мы стояли там от пожара где-то метров 20-30 и ждали, что делать и что будет дальше. И внезапно в этот момент был взрыв. И от волны нас отбросила на метра два-три. Мы упали. Ощущения, что словами нельзя объяснить, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск один из пострадавших Славик Алоян. Мужчина и его сыновья – Рустам и Руслан - оказались в ожоговой реанимации областной больницы. Младший Рустам во время взрыва был одет в спортивный костюм. От жара ткань расплавилась, а синтетика буквально въелась в кожу. Позади несколько месяцев интенсивной терапии и операций по пересадке. Но раны не зажили и спустя год после ЧП.

Заправка рванула во время переливки топлива из цистерны в стационарный резервуар:

- Водитель и заправщик приступили к выполнению сливо-наливных работ по разгрузке сжиженного газа на привезённой емкости в емкость, находящуюся на газовой АЗС. Во время производства работ произошло воспламенение газовой смеси, - пояснили журналисту КП-Новосибирск в СУ СКР по Новосибирской области на следующий день после инцидента.

Суд начал рассматривать дело. Фото: Мария НОВИКОВА

По факту ЧП следователи комитета возбудили уголовное дело. Под стражу взяли сначала генерального директора ООО Сибгаз Романа Гармидера, затем инженера Геннадия Киселя. Спустя несколько дней компанию в СИЗО им составил учредитель управляющей компании Экогаз Алексей Савлук. Сегодня все трое оказались на скамье подсудимых.

- Согласно предъявленному Гармидеру, Савлуку и Киселю обвинению, потерпевшими числятся 7 человек, получивших тяжкие телесные повреждения, и 28 человек получили средней тяжести и легкий вред здоровью. Кроме того, 28 человек являются потерпевшими в связи с причинением имущественного ущерба на общую сумму более 100 млн рублей, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск один из гособвинителей по делу, помощник прокурора Октябрьского района Иван Милюков.

Эксперты пришли к выводу, что инцидент спровоцировали серьезные нарушения. К тому же выяснилось, что на протяжении пяти лет предприимчивые бизнесмены торговали газом без лицензии. Гармидеру, Киселю и Савлуку инкриминировали сразу несколько статей - незаконное предпринимательство (п. «б» ч. 2 ст. 171), нарушение требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238) УК РФ.

- Следствием установлено, что с августа 2016 года по июнь 2021 года Гармидер, Савлук и Кисель в отсутствие лицензии осуществляли на автомобильной газозаправочной станции деятельность по реализации сжиженного газа населению. Кроме того, на АГЗС эксплуатировались не предусмотренные проектной документацией дополнительные сосуды для хранения сжиженного газа, не прошедшие осмотр и испытания, а также не оснащенные необходимыми приборами и системами контроля, - пояснили корреспонденту КП-Новосибирск в СК РФ по завершении расследования.

Фигурантам огласили весьма объемное обвинительное заключение. Владелец взорвавшейся заправки Роман Гармидер вину признал частично. Алексей Савлук воздержался от комментариев. Геннадий Кисель считает себе невиновным в произошедшем. После заседания он коротко ответил на вопросы журналиста КП-Новосибирск:

- Предполагали, что к таким последствиям может привести ваша работа?

- Нет, не предполагал. Здравомыслящий человек никогда не предполагает, когда такое случается.

- Ну а вы знали, что есть нарушения?

- Позже, позже.

С учетом большого количества свидетелей и потерпевших процесс займет не один месяц. Следующее заседание по резонансному делу состоится 26 июня. По ходатайству следствия на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 45 млн рублей.

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