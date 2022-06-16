Житель Нигерии требует 80 тысяч рублей за невыданный российский паспорт

Мужчина пытался получить гражданство. Фото: Влад КОМЯКОВ/соцсети

Уроженец Нигерии, проживающий с семьей в Новосибирске, отдал местной юридической конторе 80 тысяч рублей, а взамен надеялся на быстрое получение разрешения на временное проживание и гражданства для себя и своей семьи. Обещанный срок истек, а российского паспорта нигериец так и не увидел. Теперь он обвиняет юристов в мошенничестве, они же утверждают, что над документами еще работают, но надо дополнительно заплатить 15 тысяч.

Корреспондент КП-Новосибирск выслушала обе стороны конфликта.

ГРАЖДАНСТВО И РВП ЗА ДВА МЕСЯЦА? ЛЕГКО

Джюд Ойеволе живет в Новосибирске 13 лет. Приехал сюда из Нигерии, учился в НГТУ на социального работника. После окончания университета стал фитнес-тренером и руководителем африканского шоу барабанов.

- Я нашел здесь свою любовь. Познакомился с девушкой из Замбии, она тоже здесь училась. Мы сначала встречались, потом начали жить вместе. Недавно у нас родилась дочка. Вот и задумались о российском гражданстве для меня и дочки, а ее матери надо получить РВП (разрешение на временное проживание. - Ред.). Я-то здесь живу на основании вида на жительства, получил его 5 лет назад. А у моей женщины была учебная виза, но во время беременности ее отчислили. Мы узнавали, проблем с визой нет, но мы решили не рисковать и заняться документами заранее, - рассказал КП-Новосибирск Джюд Ойеволе.

Джюд заключил с фирмой договор. Фото: предоставлено Джюдом Ойеволе

Мужчина нашел в интернете юристов, которые могли бы помочь: на одном из сайтов написал электронному консультанту. Ему тут же перезвонили и пригласили в офис побеседовать.

- Меня заверили, что за два месяца соберут документы на всю мою семью: я и дочка получим гражданство, а моей женщине выдадут РВП. Сказали, что услуги будут стоить 95 тысяч рублей. Я занял 80 тысяч у брата и отдал их юристам в апреле. Вроде как они начали работать, - говорит наш собеседник. - Я еще удивился, почему так дорого. Мне объяснили, что это такса за скорость, а также гарантия того, что все пройдет без проблем.

«ЮРИСТ ПРОСТО РЯДОМ СТОЯЛ»

Прошло около двух месяцев, но гражданством даже и не пахло. По словам Джюда, юристы почти ничего не делали. Весь пакет документов он собрал сам и принес «чуть ли не в зубах». В итоге во время встречи с миграционщиками возникли проблемы.

- Сначала мы повезли документы на РВП. Специалист сказал, что все не так. Во-первых, не было и половины необходимых документов. Во-вторых, заявления старого образца. Ну а в-третьих, мне сказали, что оснований для получения РВП нет. И потом вообще выяснилось, что за два месяца все сделать невозможно! Почему они меня обманули? - возмущается иностранец.

Одна из сумм на оплату. Фото: предоставлено Джюдом Ойеволе

Как говорит Джюд, он стал требовать свои деньги назад, но юристы отказали. Аргументировали тем, что все услуги оказаны, кроме того, нужно заплатить остаток.

- Какие услуги? Мне половину документов не сказали собрать! Со мной приехал их юрист и просто так рядом стоял! Это, видимо, услуга за 80 тысяч? Мне семью кормить нечем! Я написал заявление в полицию, чтобы помогли мне вернуть деньги, - добавляет Джюд.

ЗВОНОК В КОМПАНИЮ

«Он отказался подписывать акт»

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в юридическую фирму, с которой заключил договор Джюд.

- Работа с этим клиентом до сих пор ведется, никто его не обманывал. Мы подготавливали ему документы, ездили в миграционную службу. Конфликт произошел, потому что человек отказался доплачивать то, что должен. Причем он предоставляет вам неверную информацию: мы оформляли для его сожительницы не РВП, а вид на жительство.

- А что именно произошло?

- Пару недель назад наш представитель ездил в УФМС вместе с иностранцем. Они отдали документы, все было хорошо. Представитель попросил подписать промежуточный акт за то, что он съездил. Мужчина отказался подписывать, пока не увидит результат. Вот из-за этого у нас и произошло недопонимание.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к стороннему юристу Евгению Ильину. Он говорит, что срок, за который юридическая компания пообещала выполнить все процедуры, нереальный:

- За два месяца получить гражданство законным путем практически невозможно. Можно сначала получить разрешение на временное проживание, а потом вид на жительство. Но и эти два этапа так быстро не пройти: минимум год. Причем мне непонятно, зачем ваш герой просит оформить для его девушки РВП, ведь можно сразу подать документы на вид на жительство. Возможно, Джюд что-то не так понял, из-за чего возникло недопонимание. Что касается самого Джюда, после проживания по виду на жительства более 5 лет на территории России у него не должно возникнуть проблем с получением гражданства. Но тем не менее это все равно делается не за два месяца. Надо собрать документы, сдать экзамен по русскому языку, подать в УФМС справку о доходах, заплатить госпошлину... Песня долгая, тоже пройдет минимум год.

Что касается ценника, наш независимый юрист сказал, что эта услуга действительно дорогостоящая - от 80 до 120 тысяч рублей. Все зависит от сложности оформления и наличия документов.

В то же время в самих миграционных центрах помогают собрать необходимый пакет документов за скромные 12 - 15 тысяч рублей.

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