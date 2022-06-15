Где в Новосибирске появится парк «Патриот»

Члены региональной Общественной палаты предлагают восстановить военный городок и сделать его местом притяжения жителей и гостей Новосибирска. Фото: Екатерина СКАБАРДИНА

В мультимедийной аудитории Исторического парка «Моя страна - моя история» региональная Общественная палата рассмотрела вопрос «О значении военного городка для сохранения исторической памяти и его роли в патриотическом воспитании». Перед заседанием директор парка кандидат исторических наук Алексей Пронин провел для участников пешую экскурсию. Рассказал о важной роли городка в судьбе Новосибирска и России. Показал разрушающиеся, варварски разграбленные без присмотра и охраны здания. Подвел к месту, где когда-то была полковая церковь. По словам председателя региональной Общественной палаты Галины Гридневой, это помогло осознать остроту и актуальность вопроса.

Председатель региональной Общественной палаты Галина Гриднева. Фото: Екатерина СКАБАРДИНА

ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ ЗДАНИЯ

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева предложила участникам в ходе совещания подготовить предложения, что именно предпринять, чтобы помочь в решении непростой задачи по сохранению городского исторического наследия.

- Я за то, чтобы восстановить на месте военного городка все здания, включая те, что снесли. Здесь должен появиться большой исторический комплекс, который станет центром патриотического воспитания, культурным центром, работающим на имидж Новосибирской области. Здесь должны быть и выставка боевой техники, и картинные галереи, и аллея героев, принесших славу Новосибирской области, и филиалы учебных заведений, которые будут работать на благо ученого сообщества, - обратился к собравшимся первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Новосибирской области Андрей Панферов.

Перед заседанием для участников провели экскурсию по военному городку. Фото: Екатерина СКАБАРДИНА

Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков отметил заинтересованность регионального правительства в сохранении городка как исторического наследия.

- Губернатором создан совет по реновации, развитию этой территории. Уже рассматривается вопрос о передаче ее в собственность Новосибирской области, - сообщил Юрий Зимняков и поблагодарил Общественную палату за инициирование активного обсуждения и плодотворную совместную работу.

«ВРЕМЯ ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ»

Директор Исторического парка «Моя страна - моя история» Алексей Пронин показал собравшимся визуализацию будущего военно-исторического музейно-выставочного комплекса.

Экскурсия началась от входа в Исторический парк «Моя страна - моя история». Фото: Екатерина СКАБАРДИНА

Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева отметила плюсы передачи объектов военного городка под музейно-выставочный комплекс.

- Музеи - это самые ответственные благопользователи, - подчеркнула эксперт, подробно и деликатно ответив на вопросы по выявлению и сохранению объектов культурного наследия на территории военного городка.

Когда-то здесь был полковой плац. Фото: Екатерина СКАБАРДИНА

От имени митрополита Новосибирского и Бердского владыки Никодима секретарь Новосибирского епархиального управления протоиерей Георгий Патрин выразил согласие с необходимостью восстановить в военном городке ранее разрушенный храм во имя Святителя Николая Мирликийского.

По итогам заседания было принято решение поддержать реновацию военного городка, рекомендовано создать на базе Исторического парка «Моя страна - моя история» современный военно-исторический комплекс «Парк «Патриот» и присвоить ему имя трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина.

- Сейчас самое время для объединения усилий всех сторон и решения важного вопроса по сохранению и возвеличиванию нашей исторической памяти, - подытожила председатель Общественной палаты Галина Гриднева.