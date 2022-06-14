На улице Авиастроителей 4 года не могут снести аварийную школу

57-я школа закрыта с 2018 года, ее до сих пор не могут снести. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

1 июня, в рамках Всероссийской недели приёмов граждан в Региональной общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева, сенатор Российской Федерации Александр Карелин провёл приём жителей Новосибирска. За помощью к нему обратилась представительница инициативной группы родителей Ирина Кривонос. Она рассказала, что школу № 57 признали аварийной и уже 4 года не могут ни снести, ни построить новую. Дети вынуждены учиться в соседних образовательных учреждениях, где чувствуют себя на правах подселенцев.

«КАЖДЫЙ РАЗ НОВЫЕ СРОКИ»

Школа № 57 по улице Авиастроителей довоенной постройки, ей 83 года. В 2018-м здание закрыли как аварийное. По словам представителя инициативной группы родителей Ирины Кривонос, тогда приезжали чиновники и обещали, что в 2024-м здесь будет новая школа.

Здание школы № 36 построено по такому же проекту, что и аварийная 57-я, и моложе ее лишь на 2 года. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- В мэрии нам каждый раз называют новые сроки сноса здания и строительства. А наши дети в это время вынуждены заниматься в нереальных условиях. Уже уволилась учитель физкультуры: у детей нет ни одного специализированного зала, они иной раз приседают и разминаются в обычном кабинете. Не раз видела, как учительница проверяет тетради прямо в коридоре, потому что в этот момент в кабинете идет другой урок, а для нее там просто нет места, - рассказала «Комсомольской правде» Ирина Кривонос.

Учеников 1 - 5-х классов перевели в школу № 36, которая лишь на 2 года моложе аварийной 57-й, а ученикам 6 - 11-х классов выделили всего пять кабинетов в школе № 153. Расположена она в 2 километрах от микроучастка, где проживают дети.

В школу № 153 подселили учеников 6 - 11-х классов из аварийной 57-й. Расположена она в 2 километрах от микроучастка, где проживают дети. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Мы там как гости. Окончились уроки - идите домой. Никаких праздников, мероприятий, кружков - ничего. В старших классах не проводятся опыты и полноценные занятия. Все, кто могут, переводят детей в другие школы, потому что в таких условиях нет возможностей для развития, - объяснила Ирина.

В течение 4 лет занятия в трех школах идут в две смены. У младших школьников не только нет залов для полноценных уроков физкультуры, но и на других уроках дети сидят за партами, не соответствующими их росту, потому что во вторую смену здесь учатся старшеклассники.

Родители тревожатся за будущее своих детей. В районе активно строятся новые высотки, а новых учебных мест как не было, так и нет. Если закроют на реконструкцию и 36-ю школу, ситуация станет критической.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, НО РАБОТЫ НИКАК НЕ ОРГАНИЗУЮТ

Сенатор Александр Карелин взял проблему строительства новой школы под свой контроль. Он обратился в региональное правительство, чтобы разобраться в ситуации. Губернатор Андрей Травников подтвердил: деньги на демонтаж и снос здания давно выделены, однако муниципальные службы никак не могут организовать начало работ.

Сибирское лето короткое - не заметим, как пролетит, и наступит учебный год. Родителям хочется знать, дождутся ли они новой школы и когда дело сдвинется с мертвой точки.

Так выглядят фасады школы № 36. Когда ее закроют на реконструкцию, ситуация для родителей и школьников станет критической. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Сенатор уже обратился к Анатолию Локтю (копия письма есть в редакции «КП» - Новосибирск») с просьбой ускорить процесс сноса аварийного здания и обновления проектной документации на новую школу.

«КП» - Новосибирск» также сделала запрос в мэрию с просьбой уточнить, в какие сроки планируется снести здание школы № 57. Там ответили, что подрядчика нашли и до 29 июля здание должно быть демонтировано. А вот что появится на этом месте, пока вопрос «в связи с ограниченностью средств городского бюджета». Только на начальный этап строительства, как следует из ответа мэрии, требуется 300 миллионов рублей. Муниципальные чиновники запросили у области финансовой помощи на эти нужды.

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