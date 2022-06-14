В Новосибирске обсудили законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена»

Региональная Общественная палата внесла предложения по обсуждению и корректировке федерального законопроекта. Фото: Анна СУГАТОВА

9 июня состоялось межкомиссионное заседание Общественной палаты Новосибирской области во главе с ее председателем Галиной Гридневой. Темой круглого стола стал принятый в первом чтении федеральный законопроект «О российском движении детей и молодежи «Большая перемена». По итогу заседания выделили ключевые вопросы, требующие дальнейшего обсуждения и корректировки.

РАДИ БУДУЩЕГО СТРАНЫ

Собравшихся поприветствовала председатель региональной Общественной палаты Галина Гриднева, отметив, что непростой вопрос касается детей, а значит, будущего страны.

Первым выступил заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин. Он отметил важность и актуальность возрождения детских движений, обозначил вопросы статуса будущих участников «Большой перемены», реорганизации и финансово-экономического обоснования законопроекта.

В ходе обсуждения поступило предложение учесть возрастные ограничения будущих участников движения, в которое могут вступить все дети с 6 лет.

- Смущают возрастные ограничения. Должны быть возрастные отсечки, - прокомментировала председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Новосибирской области Светлана Сутягина.

Одной из важных тем заседания стало взаимодействие проекта с уже существующими организациями и школьной системой. Участники обсуждений пришли к мнению: нельзя терять наработки Российского движения школьников (РДШ) и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия, пионерии.

Проект должен взаимодействовать с уже существующими организациями и школьной системой, считают участники заседания. Фото: Анна СУГАТОВА

ГОВОРИТЬ НА ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ

Председатель комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Виктор Крикунов внес предложение сформировать законопроект на понятном детям и родителям языке.

Член комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов, атаман Новосибирского ОКО СВКО Алексей Харитонов отметил необходимость увеличения финансирования: его поддержали коллеги из системы образования, назвав такое решение большим подспорьем для педагогов.

Член комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Геннадий Гуляев напомнил, что к подобной работе важно привлекать родителей. А в формировании идеологии стоит учитывать, что Россия - это многонациональная страна, в которой люди исповедуют не одну религию.

РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ

- На этапе подготовки такого серьезного движения стоит все гипотезы подвергать творческому процессу - сомнению - и вносить корректировки с учетом изменений в мире. Необходимо выстраивать вертикаль взаимодействия с государством, нужна правильная литература. Для детей следует создать такие условия, куда они сами захотят пойти, - отметила заместитель председателя Общественной палаты Елена Потеряева.

- Реализация законопроекта - это командная работа. Но прежде чем внедрять движение в систему, над ним должны филигранно поработать юристы, - считает председатель комиссии по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта Сергей Леонов.

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева поблагодарила коллег за компетентную и активную работу, отметив, что все прозвучавшие предложения оперативно передадут в Общественную палату Российской Федерации.