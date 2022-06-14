«Где деньги, Оль?»: под Новосибирском бывшая уборщица банка обманула вкладчиков на 18 миллионов рублей

Ольгу приговорили к 6 годам колонии общего режима. Фото: соцсети

История о том, как 41-летняя бывшая уборщица банка обманула людей на 18 миллионов, на слуху у жителей Ордынского района Новосибирской области. Соседи обсуждают и не верят, что тихая и скромная тетя Оля смогла обвести вокруг пальца девять человек. Некоторые из них - ее же родственники! Женщина действовала по такой схеме: говорила, что через знакомых может положить деньги на счет в банке под 50% в месяц. Уверяла, что сумму можно снять в любой момент. Давала расписки, забирала деньги и уходила в закат. Подробности криминальной истории - в материале КП-Новосибирск.

УБОРЩИЦА, АРХИВАТОР, БИБЛИОТЕКАРЬ

Для начала составим портрет мошенницы. Ольга, 42 года, замужем, воспитывает 18-летнюю дочь. Последнее место работы - библиотека, муж - строитель. Разглядывая фотографии в социальных сетях, не скажешь, что у семьи был высокий доход: если праздники, то обычные застолья, если отпуск, то с близкими на речке. Ни Дубая или Мальдив, ни дорогих иномарок или крупных бриллиантов в ушах.

Женщина работала в библиотеке. Фото: соцсети

- Ольга сначала работала в банке уборщицей. Потом ее перевели в архив, там проработала до 2009 года. По непонятным нам причинам ее из банка уволили, и она пошла работать в библиотеку, в основном занималась с детьми, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Добричева, родственница Ольги.

ВЫГОДНЫЙ ПРОЦЕНТ ДЛЯ СВОИХ

Наталья попалась на крючок родственницы одной из самых первых. В 2014 году Ольга предложила ей увеличить доход. Выгодно - не то слово!

- Сказала, что ее свекровь в банке занимает не последнюю должность. Типа для своих, работников банка, есть некий вклад под повышенный процент, а именно под 50% в месяц! Наталья - моя кума, я и подумать не могла, что она меня обманет. На пробу дала ей 7 тысяч. Через месяц она вернула мне 15. Я и поверила, что это все работает, - поделилась с КП-Новосибирск женщина.

Она редко ездила отдыхать. Фото: соцсети

Затем Наталья решила не мелочиться и пошла ва-банк: отдала куме 2 миллиона маминых и еще 3 миллиона собственных сбережений. Передала деньги Ольге в руки и ждала, когда рубли начнут работать на нее.

- Это были наши с мамой сбережения от бизнесов. У мамы ИП, а у меня были раньше фирмы по металлопрокату. Потому и такие суммы. Я еще и беременная была на тот момент. Срок ставили в октябре, я думала, что в сентябре сниму процент и как раз подготовлюсь к родам, - говорит Наталья.

4 ГОДА УСЛОВНО

Уж роды скоро, а денежек все нет. Наталья постоянно писала и звонила куме, но та находила разные отговорки: то снять не получилось, то проверки, то задержки. В сентябре удалось выудить 300 тысяч рублей.

- На этом выплаты закончились. Родственница постоянно просила подождать и говорила, что это нам же на руку. Бонус-то со временем увеличивается. А потом Ольга заявила, что, мол, у нее не получается снять деньги со счетов, поэтому она в составе группы будет судиться с банком в Западно-Сибирском независимом третейском суде. Это было в 2016 году, она даже бумагу принесла, вроде как судебное постановление. Там было написано, что есть какой-то счет, на котором лежит 1 миллион 400 тысяч рублей, с него нам и должны выплатить деньги. Хотя должна-то она была гораздо больше, - продолжает сибирячка. - Она же нам зубы заговаривала, уверяла, что в самый последний момент все деньги скинут на тот самый счет.

Куда Ольга потратила деньги, неизвестно. Фото: соцсети

Но самый последний момент все не наступал, тогда к делу подключились правоохранители. Семь человек написали заявление по факту мошенничества. Было возбуждено дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Как выяснилось позже, женщина присвоила 7 миллионов рублей. Наталья же писать заявление на родственницу не стала - все верила, что деньги ей вернут.

- Дело передали в суд, Ольгу приговорили к 5 годам условного срока в 2018 году. Так она и в этот момент умудрилась нас обмануть. Сказала родственникам и знакомым, что у нее на счетах деньги есть, но их арестовали, а для того чтобы счета разблокировали, нужны еще деньги. Моя мама отдала ей еще 6 миллионов 200 тысяч рублей! Не знаю, что на нее нашло, почему она поверила, - сокрушается Наталья. - Это было в декабре 2019 года. Конечно, деньги Ольга не вернула. И тогда мы решили: напишем заявление и мы!

ДУМАЛА, ВЕРНЕТСЯ ДОМОЙ

Заявление в полицию родня принесла в начале 2020 года. Через год - еще одно, ведь в расписке Ольга обещала до 2021 года вернуть те самые 6 миллионов 200 тысяч рублей.

- Зачем ей наши миллионы и куда она их дела? Да кто знает… Семья Ольги жила тогда хорошо. Каждые выходные по магазинам ездили, дочка одевалась не на мамину зарплату библиотекаря. У девочки кольца золотые, цепочка золотая. Квартиру ей купили в Новосибирске, но оформлена она, скорее всего, не на нее, - рассуждает женщина. - Ведь Ольгу обязали еще после первого суда все выплатить, но приставам взять с нее было нечего, видимо все имущество переписала на кого-то. А может, мы уже думаем, кому-то взятку даже дала…

Долги Ольги перед приставами. Фото: скриншот

Второй раз Ольгу судили также за мошенничество в особо крупном размере. Родственники выставили счет: женщина должна вернуть 11 миллионов 200 тысяч рублей. По их словам, Ольга была уверена, что и тут отделается условным сроком. Даже на вынесение приговора пришла в легком платье и с дамской сумочкой. Думала, сразу после заседания пойдет на работу, а ее заковали в наручники.

- Женщину признали виновной в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, также суд отменил условное осуждение по приговору 2018 года, - прокомментировал КП-Новосибирск Кирилл Шишов, помощник прокурора Ордынского района Новосибирской области.

Условный срок Ольги превратился в реальный - 6 лет колонии общего режима. По словам Натальи, кума собралась обжаловать этот приговор.

«ГДЕ ДЕНЬГИ, ОЛЬ?»

Вопрос о том, куда делись деньги, все равно остается загадкой. Ведь всего женщина насобирала с «вкладчиков» более 18 миллионов рублей! КП-Новосибирск обратилась к судебным приставам, чтобы выяснить, каким образом сотрудники ФССП работали с исполнительными листами по первому делу ордынской библиотекарши и есть ли у нее имущество, которым она может расплатиться с пострадавшими.

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