В Новосибирске 14-летний школьник на мопеде сбил 9-летнего мальчика

Ребенку потребовалась помощь медиков. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске подросток на мопеде сбил 9-летнего велосипедиста в частном секторе на Первомайке. Школьник катался без прав и врезался в авто, пытался скрыться с места происшествия и сбил мальчика. Ребенка увезли в больницу. У него ушибы и, как утверждают родители, нервное расстройство, которое грозит коррекционной школой. Родители нарушителя выгораживают свое чадо. Что грозит несовершеннолетнему мопедисту - в материале КП-Новосибирск.

СБИЛ РЕБЕНКА И УЕХАЛ

Каникулы у бабушки в частном секторе обернулись для 9-летнего Артема больницей. Днем 6 июня мальчик катался на велосипеде по улице Лениногорской в Первомайском районе. Внезапно услышал позади шум - по улице несся старшеклассник на мопеде.

- Мой сын испугался, начал сворачивать с дороги, но не успел. Малолетний мопедист врезался в припаркованный автомобиль, оставил вмятину и следом налетел на моего сына. Сын упал с велосипеда, испугался и побежал к бабушке. Та позвонила мне, и я через полгорода поехала к ребенку, потом мы отправились в детскую городскую больницу. Сделали снимок - у сына определили только ушиб, - рассказала КП-Новосибирск мама мальчика. - У сына нервы не в порядке, а теперь нервное расстройство: крики, вспышки агрессии. Мы ходим к психиатру. Боюсь, придется переходить в коррекционную школу.

ДТП произошло на улице Лениногорской, пострадавшие ищут очевидцев. Фото: предоставлено Дмитрием Колотай

Мама потерпевшего вызывала на место ДПС, но юного мопедиста сотрудники не застали - подросток скрылся с места ДТП сразу после столкновения. Хозяин машины с мамой пошли по соседям искать свидетелей, написали пост в соцсетях. Опознать подростка на мопеде удалось - им оказался старшеклассник Денис Богорадов*, у которого видели мопед. Однако мама Дениса отказалась признавать вину. Мама же девятилетки уверена, что они нашли виновника.

- Я многодетная мама, содержу детей одна, и для меня это серьезные траты: лекарства, психологи, такси. Мать подростка даже не извинилась, все отрицает. Хотя соседский мальчишка подтверждал, что пару недель катался с Денисом* на мопеде, - говорит Алена, мама пострадавшего. - Мы сообщили в полицию, ГИБДД и ждем разбирательств. Что за родители, что покупают детям мопеды?

Мама сбитого мальчика не дождалась даже извинений. Фото: предоставлено родителями потрепевшего

ВЕРСИЯ МАМЫ ПОДРОСТКА

Мама подростка, который ездил на мопеде, говорит, не было никакого ДТП. Потерпевший мальчик мог просто упасть с велосипеда.

- К нам приезжала эта женщина. Кричала, что мой сын виноват. Хозяин машины требовал 40 тысяч за вмятину. Но мой сын весь день был с отцом на работе, на СТО, там есть камеры, видео. Затем я послала его за хлебом, он поехал на велосипеде, - уверяет мама подростка. - Мопеда у моего сына нет уже год - мы его продали. А когда был, я запрещала кататься по дорогам. Мой сын знает, что нарушать ПДД - костей не соберешь. Свидетелей нет. Не верю я, что Денис на такое способен.

Единственный свидетель по делу - соседка-учительница - отказалась говорить о Денисе. Однако женщина отметила, что в частном секторе на мопеде гоняет не один ребенок.

В ГИБДД уже назначили разбирательство по этому запутанному делу.

Комментарий юриста

ПОДРОСТКА НА МОПЕДЕ НЕ НАКАЖУТ

Автоюристы объясняют: для управления мопедом необходимо водительское удостоверение категории «М», которое выдается только с 16 лет. Однако на практике ГИБДД редко ловит подобных нарушителей.

- Что касается последствий, то самому подростку на мопеде не будет ничего: состава преступления здесь нет, а возраста административной ответственности он еще не достиг. Если ДТП произошло из-за того, что он нарушил правила дорожного движения, то родители однозначно будут возмещать причиненный вред. Если вина в ДТП всецело на пешеходе, то могут быть нюансы, в зависимости от того, сочтет ли суд мопед источником повышенной опасности. В таком случае родители будут возмещать вред даже при полном отсутствии вины подростка на мопеде в ДТП, - сообщил КП-Новосибирск руководитель Юридической группы «Актум» Николай Басманов.

Само по себе оставление места ДТП подростком будет являться преступлением, если здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Если тяжкий вред здоровью не причинен - это административное правонарушение, за которое лишают водительских прав или назначают арест. Однако даже такая ответственность наступает с 16 лет, так что мопедисту ничего не грозит.

Юрист отметил, что размер компенсации, исходя из практики, будет незначительным, ведь у мальчика лишь ушибы и испуг. По данному иску можно говорить о пределе в 10 тысяч рублей. К тому же родителей подростка на мопеде могут оштрафовать за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Сумма таких штрафов всего 500 рублей.

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