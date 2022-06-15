«Чтобы у тебя было будущее, нужно быть сильным»

На мероприятии по сдаче на оливковый берет с краповой вставкой. Посередине: директор Центра патриотического воспитания Алла Данилевская с Игорем Умербаевым. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Депутат Заксобрания Новосибирской области, майор милиции в отставке, председатель совета ветеранов СОБР Игорь Умербаев рассказал «Комсомольской правде» о своем понимании патриотизма.

- Вы, как человек с высшим военным образованием, служивший в Вооруженных силах, одним из первых в Новосибирске поддержали военную спецоперацию. Расскажите о своей позиции.

- Я давно отслеживал ситуацию на Украине, и у меня сформировалось свое мнение на эту тему. Я послушал выступление Владимира Путина, и практически все, что он сказал, соответствовало моему взгляду на происходящее. Мне по совокупности фактов видно, что из Украины сделали инструмент ослабления России, который давно готовы были задействовать.

- Все чаще слышно, что мы упустили молодое поколение, не растим патриотов. Вы согласны?

- Патриотизм - это любовь к Родине. Не абстрактная, а выраженная в готовности сделать что-то доброе не только для себя и семьи, но и для всех земляков, соотечественников. Не могу сказать, что наша молодежь потеряна. Психика у людей очень пластична. Есть пассионарии, которые не отступают от своих идей по разным причинам. Но большинство умеют встраиваться в изменяющуюся жизнь. Мое мнение по этому вопросу: начни с себя. Спроси себя, что лично ты сделал, чтобы жить в России стало лучше? Нужно принимать на себя больше ответственности. Наша задача - воспитывать не исполнителей чужой воли, а патриотов, организаторов, руководителей, целью которых будет улучшение жизни в стране. Когда люди взаимно готовы сделать друг для друга что-то доброе, отдать, поделиться, общество становится сильным и сплоченным. А когда думают, как бы обобрать ближнего, в исторической перспективе общество самоуничтожается.

Игорь Умербаев поздравляет юного участника соревнований. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

- Можете привести примеры патриотических мероприятий, связанных с молодежью, из своей работы?

- Постоянно доношу где могу свои суждения и взгляд на жизнь до детей, школьников, стараюсь общаться и отвечать на вопросы. Недавно проводили мероприятие на базе института Росгвардии: сдача на оливковый берет с краповой вставкой, аналог для детей от 8 до 14 лет. Бег, прыжки, высотная подготовка, рукопашный бой... Считаю, время сейчас непростое, и те знания, которые дети там приобрели, пригодятся в дальнейшей жизни. Ребята смогут хотя бы оказать себе и другим первую медицинскую помощь. А серьезные физические нагрузки, когда приходится преодолевать себя, помогают развивать силу воли, закаляют характер. Это пригодится вне зависимости от того, кем эти дети станут во взрослой жизни. Хочу отметить, что сотрудники Центра патриотического воспитания под руководством Аллы Александровны Данилевской - молодцы. Они стараются координировать подобные мероприятия, оказывают методическую, информационную поддержку, создают для этого единую среду.

- Почему в патриотической работе важна военная подготовка?

- Чтобы у тебя было будущее, нужно быть сильным - таковы законы нашего мира. Как ты распорядишься своей силой - другой вопрос. Если государство хочет оставаться независимым, должны быть Вооруженные силы, чтобы защищать свою страну. Одного ядерного оружия и Космических сил недостаточно. Должны быть люди, готовые встать на защиту Родины.