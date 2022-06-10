Волчата, телята и 17 утят: в Новосибирском зоопарке беби-бум

В Новосибирском зоопарке пополнение сразу в нескольких вольерах. Фото: Анна НОВИКОВА

Не успел наступить июнь, а в зоопарке грянул беби-бум. В нескольких вольерах подрастают малыши, которые появились на свет совсем недавно. Фотографиями поделилась новосибирский фотограф Анна Новикова.

У волков родились мальчик и три девочки. Фото: Анна НОВИКОВА

Новорожденных детенышей публике показывают не сразу. Сначала о них заботятся родители и сотрудники зоопарка. Почти месяц назад пополнилась семья гудзонских волков. Четверо волчат подросли и теперь радуют посетителей своими играми. Пушистым милахам 27 дней.

Молодой бизончик поначалу был совсем беспомощным, а сейчас он уже ходит самостоятельно. Фото: Анна НОВИКОВА

Наследником обзавелись и бизоны. Теленок уже на второй день выглядел гораздо старше - он был покрыт пушком, как плюшевый, рядом с ним другие детеныши кажутся совсем беспомощными. Сейчас крепышу почти две недели.

Козленок потихоньку привыкает к окружающему миру. Фото: Анна НОВИКОВА

6 июня родился детеныш у китайских горалов - копытных, похожих на козла. Этот вид занесен в Красную книгу, поэтому козленок особенно ценен. Еще один похожий малыш родился у степных баранов аргали.

На маму барашек пока не похож - рожки еще не выросли. Фото: Анна НОВИКОВА

Три недели назад появилось потомство и у пони. Посетители увидели жеребенка 8 июня. На пегую маму серый в яблоках малыш не похож, но уже уверенно ходит и бегает.

Мама кормит жеребенка сама. Фото: Анна НОВИКОВА

Однако пополнение не только у зверей: по аллеям гуляет целый выводок утят. Мама-утка не держит их только вблизи озера, а выгуливает по всему зоопарку.

По зоопарку бегают 17 утят - попробуй их всех сосчитай! Фото: Анна НОВИКОВА

Посетителей они не боятся - давно считают огромную территорию своей.

Утята не боятся гулять среди людей. Фото: Анна НОВИКОВА

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