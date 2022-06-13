«Ужас был, а не праздник»: в Новосибирске родители школьников пожаловались на испорченный выпускной

Детей, как уверяют взрослые, поездка в лагерь довела до слез. Фото: предоставлено героиней публикации.

Новосибирские четвероклассники должны были весело отпраздновать окончание начальной школы в детском лагере, но праздник закончился слезами и испорченным настроением.

- Одна из мам знакома с руководством этого лагеря, и поэтому предложила поездку туда. Никакого официального договора с лагерем не заключали, но на словах там обещали аниматоров и игры для детей на весь день, питание. То есть дети весь день должны были веселиться на воздухе, бегать, играть. Находиться там должны были с 12.00 до 19.00. За все это мы заплатили по 2100 рублей с ребенка, - рассказала КП-Новосибирск Оксана, мама одной из учениц.

На выпускной поехали 23 школьника: сопровождали детей учитель и трое родителей. Они тоже остались поездкой недовольны.

- Ужас был, а не праздник. Детям по 10-11 лет, а их заставляют водить хороводы, хотя им это совсем не интересно. Мы рассчитывали совсем на другое! Вишенкой на торте стало то, что детей просто водили туда-сюда про территории, чтобы потянуть время, пели с ними какие-то детские песни, - возмущается Оксана. - Никаких аниматоров, да что уж - хотя бы обычных лагерных игр в вышибалу или в футбол - не было!

Взрослые считают, что непродуманный досуг испортил малышне настроение.

- Дети плакали, даже мальчишки. Им было скучно, они много раз спрашивали, зачем их сюда привезли, - вздыхает Оксана. - Но что на это ответишь - никто не ожидал такого праздника. В итоге мы покормили детей и уехали.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с лагерем, но там оперативный комментарий получить не удалось:

- Никакой подобной ситуации не припомним, а директора на месте нет, - сказали там.

Однако родители говорят, что одна из мам написала претензию в лагерь, и ей пообещали вернуть часть стоимости поездки - по 1050 рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Вот что говорит юрист Марина ПЬЯНКОВА:

- То, что родители не заключали договор, осложняет ситуацию: официальное соглашение с перечнем услуг, которые должен предоставлять лагерь, обязательно нужно было подписывать. Родители правильно сделали, что попытались написать претензию. Но получат ли они обратно хотя бы часть денег - большой вопрос. Юридически им подкрепить устный договор с лагерем нечем.

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