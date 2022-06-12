«Дятлы в городе, совята на дачах»: новосибирцы спасают слетков во время летнего птицепада

Новосибирцы находят слетков в огородах, парках и во дворах. Фото: предоставлено Центром реабилитации диких животных.

В Новосибирске пик летнего птицепада: совята и воронята учатся летать и покидают гнезда. Горожане подбирают птиц в парках, на дачах и даже в жилых кварталах. Волонтеры сбились с ног: по 20 звонков в день, однако большинство птенцов не нуждаются в лечении. Истории спасения слетков рассказали в Новосибирском центре помощи диким животным.

Этого слетка дятла случайно подобрали в Краснообске. Фото: предоставлено Центром реабилитации диких животных

ДЯТЕЛ ВО ДВОРЕ

Жители элитного ЖК на Дачном шоссе спасли птенца дятла — он выпал из гнезда и возможно повредил крыло. Птицу нашли утром 12 июня.

- Уже второй слеток дятла за последние несколько дней. Мы его осмотри, надеюсь, что серьезных повреждений нет, иначе будем пристраивать его на постоянное место жительства, - рассказала «КП-Новосибирск» Кристина Сотникова, волонтер Центра помощи диким животным.

Предыдущего слётка дятла нашли в лесу в Краснообске. Мужчина решил подобрать птенчика, который прыгал рядом с тропинкой. Подумал, что маленький дятел не может запрыгнуть на дерево и отнес волонтерам. Однако, слёток здоров и его отвезли обратно к родителям.

- Сейчас нам поступает по 20 звонков в день, все места для птиц переполнены. Все стандартно: человек нашел слетка, скидывает фото/видео, далее мы выясняем, что с ним. Если есть подозрения на травмы, то принимаем, обследуем, реабилитируем, дичаем и выпускаем, если есть такая возможность. Часто мы возвращаем их обратно, для слетков нормально учиться летать. Самая частая фраза, которую мы слышим «он сидит и не улетает». В этом ничего страшного нет. Другое дело, если он вялый или сломано крыло, могут быть и любые другие травмы и раны - рассказала волонтер Кристина Сотникова. - Дальше по рекомендациям ветеринара мы птицу реабилитируем, дичаем, учим разлет и выпускаем.

Дачники находят сов на огородах и звонят в волонтерам. Фото: предоставлено Центром реабилитации диких животных

СОВЯТА НА ДАЧАХ

Дачники находят совят прямо в огороде — хищные птицы любят селиться в пригородах Новосибирска. Один из таких слетков попал в центр из села Каменка.

- Совенка длиннохвостой неясыти нашли дети, две недели пытались вылечить и выхаживали его. Потом отдали к нам в центр, с птицей сейчас все в порядке. Поступают к нам совы, они любят занимать чужие гнезда и выводить там потомство. Не только в лесу, но и возле дач, - говорят в центре.

Этого скворца спасли в 2022 году. Фото: предоставлено Центром реабилитации диких животных

Почти половина всех звонков по слеткам — это дети сорок и ворон. Большинство из них страдают от вируса трихомоноза, который поражает ослабленный организм. Он не передается собакам, кошкам и людям, но часто становится причиной гибели птиц. Таких пролечивают лекарствами, но все зависит от иммунитета самой птицы.

- Слетки — это не птенцы, им не нужно возвращаться в гнезда. Как определить, что птице нужна помощь? Первый признак: если слеток заваливается на бок, закрывает глаза и весь в вялом состоянии. Несиметричные крылья откровенная хромота тоже признак травмы, - сообщила Кристина Сотникова.

СТРИЖЕПАД В КОНЦЕ ИЮНЯ

Слетки крупных хищников — соколов, коршунов тоже поступают в центр ближе к середине лета. В конце июня в Новосибирске начнется «стрижепад» - так СМИ окрестили время вылета стрижей из гнезда. Это уже подростки но если они оказались на земле — им нужна помощь.

Иногда они залетают прямо в квартиры. Если видно, что ран нет и крылья целые, птица не «спит», тогда можно попробовать её выпустить. Надо выйти на открытое пространство, стрижа посадить на ладонь, руку вытянуть вверх. Нельзя подкидывать стрижей, через 3-5 минут птица сама слетит с руки и, если она в порядке, то наберёт высоту и улетит.

- Ко мне сегодня утром в квартиру залетел взрослый стриж, просто неудачно спикировал. Не успел сфотографировать, быстро схватил его, пока коты не разорвали. А потом выпустил с балкона, - рассказал «КП-Новосибирск» Иван Лазарев.

Таких слетков скворцов лучше не подбирать, если у них нет травм. Фото: предоставлено Центром реабилитации диких животных

В центре помощи диким животным советуют, если вы увидели раненого стрижа, обратиться к опытным стрижеспасателям, которые могут подробно проконсультировать что и как делать, где брать насекомых, как содержать. Но в Новосибирске нет волонтеров, которые берут именно стрижей на реабилитацию.

- Часто это может быть травма — повреждено крыло или сотрясение. Стрижи не могут взлететь с земли, кормить их можно сверчками и другими насекомые, никакого мяса или каш, как для врановых, этим птицам нужен особый уход, - добавляют специалисты.

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