Еще дети, но уже с характером бойцов

Денис Чаховский (на фото слева) поздравил маленьких победителей. Фото: предоставлено Советом депутатов города Новосибирска.

Лето – отличная пора для детворы не только купаться на речке, но и с удовольствием заниматься спортом. И в начале каникул для школьников в детско-юношеском физкультурном центре «Союз» организовали праздник спорта – там прошел открытый турнир по боксу памяти тренера высшей категории мастера спорта СССР Василия Сорокина. Соревнования состоялись при поддержке депутата Совета депутатов Новосибирска Дениса Чаховского («депутатское объединение «Единая Россия»).

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

Первые соревнования памяти именитого новосибирского тренера состоялись в 2021 году. В прошлом году на ринг вышли 96 мальчишек, представлявших Новосибирск, Тогучин, Бердск, Сузун и город Обь.

В этом году состав участников также не ограничился юными любителями бокса из городских секций. Немало ребят приехали вместе со своими наставниками из районов области.

Как рассказал главный судья турнира, мастер спорта России, тренер I категории, Иван Арасланов боксировали на соревнованиях младшие юноши 2010-2011 год рождения.

- Всего в турнире участвовали 84 спортсмена со всей области. Турнир получился зрелищным. Ребят активно и эмоционально поддерживали родители, тренеры, болельщики. В этом возрасте – 11-12 лет юные спортсмены как раз начинают проявлять себя как будущие спортсмены, показывают навыки, проявляют характер. Думаю, соревнования посвященные памяти Василия Тимофеевича Сорокина будут теперь ежегодными, - поделился впечатлениями главный судья турнира.

Поединки на ринге проходили в течение двух дней. В первый день определялись финальные пары. Во второй день юные боксеры выясняли, кто из них двоих станет сильнейшим и получит золотую медаль и кубок, а кому вручат почетное серебро. Проигравшие участники первого дня – удостоились бронзы. Но для каждого из мальчишек турнир стал определенной вехой в спортивной жизни.

ДЕЛО ЧЕСТИ

Как рассказал заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту и молодежной политике Денис Чаховский, для него поддержка и развитие спорта на своем округе – одно из важнейших направлений в работе.

- Я вырос в простой семье. Могу с уверенностью сказать, что если бы я не занимался спортом с детства, то непонятно, где бы я в итоге был, и не знаю что со мною было бы. Многим ребятам именно спорт помогает преодолеть сложности переходного периода, состоятся в жизни. Поэтому для меня дело чести поддерживать спортивные инициативы на округе, помогать всем залам и секциям, где ребята занимаются спортом, - уверен Денис Чаховский. - Этот турнир также родился как инициатива тренеров спортзала, расположенного в моем округе – на Забалуева, 5 . Я пришел туда увидел, сколько ребят там занимается боксом, кикбоксингом и поддержал идею о турнире в честь известного тренера, работавшего здесь же, где его дело продолжают его воспитанники – теперь уже сами тренирующие молодежь.

Депутат благодарен новосибирским тренерам, которые сохранили зал и продолжают развивать спорт на Западном жилмассиве.

- Тренерский коллектив здесь работает преданный своему делу - делу воспитания подрастающего поколения, спорту. Из средств на обращения граждан мы постепенно обновляем этот замечательный зал. Заменили окна, приобретаем инвентарь, а также планируем ремонт крыши, - говорит Денис Чаховский.

Это значит, что у школьников на округе будет еще более комфортный зал, где они смогут учиться боксу. И, может, именно там вырастят нового олимпийского чемпиона, который прославит Новосибирск. А в том, что сибирские тренера помогут обрести все нужные навыки, после турнира сомнений нет!