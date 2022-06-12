Фото и видео Дня России в Новосибирске 12 июня 2022 года: толпы зрителей, огромный дартс и концерт

Новосибирцы собрались на Михайловской набережной, чтобы отпраздновать День России.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Мы собрали яркие фото и видео Дня России в Новосибирске 12 июня 2021 года. Как прошел праздник в столице Сибири - читайте в нашем материале.
Сотни горожан пошли посмотреть концерт.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Большинство мероприятий организовали на Михайловской набережной — толпы зрителей и гуляющих собрались именно там, чтобы посмотреть концерт «Россия — это мы!».
После 16 часов к сцене пришло больше всего людей.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Побывала на празднике и вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
На сцене плясали ансамбли «Чалдоны» и «Дружина». Фото: https://vk.com/id657422180 (Анна Терешкова).
У многих посетителей с собой был флаг: кто-то покупал сувенирные флажки, а кто-то приносил с собой огромный триколор и выходил с ним к сцене.
Возле сцены собралось много людей с флагами России.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Желающие могли посоревноваться в силе и меткости. Например, покидать мячики на липучках в огромный дартс.
Для детей и взрослых работали аттракционы.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Или попрыгать на батуте.
Батут оказался развлечением для самых смелых.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Уровень воды в Оби еще не поднялся, поэтому многие зрители спускались к реке.
На улице +30, можно и в воду залезть.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
А как вы отметили праздник? Успели побывать на набережной?
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