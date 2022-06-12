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Общество12 июня 2022 13:19

Фото и видео Дня России в Новосибирске 12 июня 2022 года: толпы зрителей, огромный дартс и концерт

Публикуем фото и видео Дня России в Новосибирске 12 июня 2022 года
Надежда РЫЖКИНА
Новосибирцы собрались на Михайловской набережной, чтобы отпраздновать День России.

Новосибирцы собрались на Михайловской набережной, чтобы отпраздновать День России.

Фото: Надежда РЫЖКИНА

Мы собрали яркие фото и видео Дня России в Новосибирске 12 июня 2021 года. Как прошел праздник в столице Сибири - читайте в нашем материале.

Сотни горожан пошли посмотреть концерт.

Сотни горожан пошли посмотреть концерт.

Фото: Надежда РЫЖКИНА

Большинство мероприятий организовали на Михайловской набережной — толпы зрителей и гуляющих собрались именно там, чтобы посмотреть концерт «Россия — это мы!».

После 16 часов к сцене пришло больше всего людей.

После 16 часов к сцене пришло больше всего людей.

Фото: Надежда РЫЖКИНА

Побывала на празднике и вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

На сцене плясали ансамбли «Чалдоны» и «Дружина». Фото: https://vk.com/id657422180 (Анна Терешкова).

На сцене плясали ансамбли «Чалдоны» и «Дружина». Фото: https://vk.com/id657422180 (Анна Терешкова).

У многих посетителей с собой был флаг: кто-то покупал сувенирные флажки, а кто-то приносил с собой огромный триколор и выходил с ним к сцене.

Возле сцены собралось много людей с флагами России.

Возле сцены собралось много людей с флагами России.

Фото: Надежда РЫЖКИНА

Желающие могли посоревноваться в силе и меткости. Например, покидать мячики на липучках в огромный дартс.

Для детей и взрослых работали аттракционы.

Для детей и взрослых работали аттракционы.

Фото: Надежда РЫЖКИНА

Или попрыгать на батуте.

Батут оказался развлечением для самых смелых.

Батут оказался развлечением для самых смелых.

Фото: Надежда РЫЖКИНА

Уровень воды в Оби еще не поднялся, поэтому многие зрители спускались к реке.

На улице +30, можно и в воду залезть.

На улице +30, можно и в воду залезть.

Фото: Надежда РЫЖКИНА

А как вы отметили праздник? Успели побывать на набережной?

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