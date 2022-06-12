Человек-клон из Новосибирска пять лет отбивался от чужих штрафов и долгов

Из-за тезки у Александра арестовали три банковских карты. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Московские суды, приставы, а также новосибирская налоговая на протяжении многих месяцев требовали с новосибирца долги и пошлины, которые накопил его тёзка из Москвы. Только после вмешательства журналистов, исполнительные листы были аннулированы.

Александру Семенову слегка за сорок. Есть ребенок. И заботу о малыше тот на протяжении многих лет совмещал с хождением по различным инстанциям. На него то и дело накладывали штрафы и ограничения, к которым он не имел никакого отношения.

- Это где-то пять лет назад началось. Есть у меня однофамилец полный, схожие персональные данные. Не только фамилия, имя и отчество, но даже даты рождения – всё одинаковое, - рассказал КП-Новосибирск Александр Семёнов.

Разница лишь в том, что этот Семёнов – новосибирец, а второй – москвич.

- Мой однофамилец попался за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Ему присудили штраф в размере 30-ти тысяч, и лишили прав. Всё это отразилось на мне. Когда состоялся суд, он эти деньги не платил, и всё это московскими судебными приставами было наложено на меня. Ну это ошибка судебных приставов, - вспоминает Александр.

Интересно, говорит наш собеседник, что исправить ошибку предложили простой сменой фамилии. Чего новосибирец делать не стал.

Позже, как оказалось, виновник штраф оплатил, но остались пошлины и исполнительский сбор. Это осталось неоплаченным, и мешало новосибирцу спокойно передвигаться: то инспектор ГИБДД остановит, то за границу выпускать не хотели.

Затем в своём личном кабинете новосибирец Александр Семёнов обнаружил сведения о неуплаченном транспортном налоге. Сумма – свыше 19 тысяч рублей. Конечно же, речь о машине московского тёзки – старенькой БМВ.

То самое авто тезки новосибирца.

- Получается, на мне автомобиль висел с 2012 по 21-й год, - уточнил Семёнов, добавив, что из-за этого у него приставы арестовали три банковских карты.

Только после того, как он написал обращение через личный кабинет в ФНС, долг сняли.

- Согласно сведениям ГИБДД транспортное средство БМВ 5281 зарегистрировано за Вами не было (…) Инспекция просит извинения за доставленные неудобства, - ответили на обращение в инспекции. После чего от налога освободили, но ненадолго. Год спустя – аналогичная история.

Чтобы разобраться в ситуации мы обратились в УФССП России по городу Москве. В пресс-службе нам официально заявили: речь о персональных данных, и все вопросы ведомство уполномочено решать только во взаимодействии с должником. К слову сказать, вопрос по своей линии московские приставы уладили за два дня.

А новосибирская налоговая, регулярно присылавшая Семёнову требования уплаты налога, претензии сняла в течение суток.

Влияет ли как-то факт наличия «двойника» на жизнь москвича нам узнать не удалось. Мужчина на телефонные звонки не ответил. А машина, которая фигурировала с делах судов, приставов и ФНС, оказалась уже давно продана новому владельцу.

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