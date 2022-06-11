«Я встал и заорал от боли»: как сложилась жизнь пострадавших при взрыве на заправке в Новосибирске

Славик Алоян серьезно пострадал. Фото: Евгекния КОЧКИН/ Анна ПАШАГИНА

Прошел почти год с тех пор, как в Новосибирске взорвалась газовая АЗС на Гусинобродском шоссе. Напомним, ЧП произошло 14 июня. В результате взрыва пострадали минимум 24 человека. На следующий день владельца АЗС отправили в СИЗО, а инженера - под домашний арест. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», ведь взрыв произошел как раз из-за нарушения техники безопасности: газовоз, который приехал сливать топливо в стационарный резервуар, не заземлили.

Среди пострадавших предприниматели - 52-летний Славик и 27-летний Рустам Алояны. Отец и сын находились в 10 метрах от АЗС, когда прогремел взрыв. Накануне годовщины корреспондент КП-Новосибирск встретилась с ними и узнала, как сейчас складывается их жизнь.

Рустаму делали пересадку кожи на голове. Фото: Анна ПАШАГИНА

«НАС ОТБРОСИЛО ВЗРЫВНОЙ ВОЛНОЙ»

Алояны занимались бизнесом больше 20 лет. У семьи была точка на рынке, где они торговали одеждой. Рядом с АЗС у них находился ангар, в нем хранили товар.

- Мы накануне взрыва взяли в реализацию вещей на 12 миллионов рублей. Должны были продать и отдать деньги поставщику, - рассказал КП-Новосибирск Славик Алоян, пострадавший. - Но все эти планы рухнули за один миг.

14 июня мужчина вместе с семьей был дома. В окно он увидел, что в районе АЗС что-то дымится. Через пару минут ему позвонил охранник складов с неприятными вестями: горит заправка.

- Мы сразу же выехали на место. Нужно было посмотреть, что происходит, и выяснить, не перекинется ли огонь на ангар. Только подошли к ангару, как раздался взрыв. Нас отбросило волной назад, - вспоминает Славик. - Нас обожгло с ног до головы.

Руки пострадали еще сильнее. Фото: Анна ПАШАГИНА

«ОЖОГИ БЫЛИ ПО ВСЕМУ ТЕЛУ»

Дальше все как в тумане. Славик позвонил знакомому, чтобы тот приехал помочь. Помнит, пока ехала скорая помощь, их с сыном раздевали прохожие, пытались оказать первую помощь. Потом врачи вкололи обезболивающее, и мужчины уснули.

- Я помню, как встал и заорал от боли. Потом помню, как меня везут в скорой и снимают с меня одежду, колют обезболивающее, и я отключаюсь. Я провел в реанимации вместе с сыном 7 дней. А потом нам делали операции по пересадке кожи. У Рустама сильно голова пострадала, руки. У меня - спина и руки, - добавляет мужчина. - Врачи диагностировали 50 - 60% ожогов тела.

По словам бизнесмена, ущерб составил 12 миллионов рублей, а лечение вышло и того дороже. ИП пришлось закрыть, а с поставщиком договориться, что деньги вернут, когда им возместят ущерб. Но деньги вернуть оказалось непросто. Сначала надо понять, с кого спрашивать ущерб, а задержанные не торопятся признавать ошибки - перекладывают ответственность друг на друга.

На спине остались следы от ожогов.

- В начале июня был суд. Владелец заправки свою вину не признает. Бизнес нам пришлось закрыть, а на работу никуда не могу устроиться по состоянию здоровья. Да и не берут из-за таких травм, - признался КП-Новосибирск Рустам Алоян. - Я только неделю как снял повязку с головы, руки до сих пор перевязаны. Ну куда меня возьмут? А мне детей кормить нужно.

Следующее заседание по делу состоится 15 июня в Октябрьском районном суде. КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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