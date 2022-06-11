«К Новосибирску стали относиться как к папуасам»: почему мэрия требует с кикшеринга 100 тысяч за каждый неправильно припаркованный самокат

Парковка самокатов вызвала вопросы у властей. Фото: Виктория МИНАЕВА

Обращение от мэрии Новосибирска поступило в региональный арбитражный суд. Власти намерены обязать кикшеринговые компании платить неустойку за неправильную парковку самокатов: 100 тысяч рублей за каждый самокат, который оставили в неположенном месте.

- 1 июля 2021 года мэрия Новосибирска заключила соглашения с ООО «Юрентбайк.ру» и ООО «ВУШ». Данные компании должны были соблюдать определенные правила. Например, не ставить электросамокаты ближе 5 метров от остановок общественного транспорта и ближе 15 метров от входов в метро. Кроме того, они могли размещать пункты проката только при получении разрешения, - сообщили в мэрии. - В итоге ООО «Юрентбайк.ру» и ООО «ВУШ» нарушили обязательства.

Кикшеринговые компании с позицией властей не согласны и уверяют, что ничего не нарушили. КП-Новосибирск дала слово обеим сторонам конфликта.

«БРОСАЮТ КАК ПОПАЛО»

- Кикшеринг электросамокатов - это бизнес, и бизнес должен соблюдать те правила, которые установлены на федеральном и городском уровне. Мы подписали соответствующие соглашения с двумя компаниями. И если с Whoosh у нас наладился конструктивный диалог, то с Urent все складывается очень напряженно, - пояснил КП-Новосибирск мэр Анатолий Локоть.

Суть претензий глава города обозначил так:

- В соответствии с договором прежде чем начинать сезон проката самокатов в этом году обе компании должны были согласовать с муниципалитетом места парковок, но эта работа не была проделана. «Ну что там согласовывать? Заехали и поехали дальше», - считают бизнесмены. Но извините, очень много жалоб поступает от новосибирцев, которые, к примеру, пользуются метрополитеном. Люди выходят из метро на тротуары и спотыкаются о самокаты, брошенные порой как попало. И это, конечно, вызывает раздражение.

Также горожане замечали самокаты, брошенные в подземных переходах.

- Нередко самокатами были загромождены переходы, - отметил еще одну жалобу новосибирцев Анатолий Локоть. - И иски были поданы именно в этой части на конкретные случаи нарушений - и от метрополитена, и от организации «Метромир», эксплуатирующей подземные переходы. Окончательная величина штрафа определится в ходе судебных заседаний. Мэрия защищает интересы новосибирцев, и это правильно, так и должно быть. Никто не собирается мешать бизнесу, но и выделять его, предоставлять ему особые условия в ущерб другим было бы неправильно.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Георгий Андреев решение властей поддерживает, а вот позицию кикшеринговой компании не разделяет.

- Они говорят: «Мы - модные ребята из Сколково». И к городу Новосибирску стали относиться как к папуасам: «Мы вам 4 тысячи самокатов привезли, и давайте теперь любите нас. И вы хотите, чтобы мы что-то в аренду брали? Мы не будем ничего брать». И начали хитрить. А когда муниципалитет стал изымать эти самокаты, начали проявлять агрессию и оказывать на сотрудников муниципалитета давление, в том числе физическое. Ну, естественно, теперь разговор с ними будет отдельный, - считает Георгий Андреев.

«МЫ ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШЕ 100 РАЗРЕШЕНИЙ»

Кикшеринговая компания Urent с решением городских властей не согласна:

- Компания Urent не согласна с иском, так как выполняет все взятые на себя обязательства в рамках подписанного с городом соглашения. Администрация города злоупотребляет обязательствами компаний - операторов кикшеринга, которые они дали, подписав добровольное соглашение. Нет никаких федеральных законодательных актов, которые обязывали бы нас подписывать такое соглашение. Однако мы его подписали и сейчас в полной мере соблюдаем.

Аргументы у кикшеринга такие:

- Мы в установленные сроки подали заявки и получили более 100 разрешений на парковочные места в городе. В настоящее время мы получили от мэрии еще 26 счетов на согласованные места. Всего мы подали заявления на оформление нескольких сотен парковочных мест в городе. Подобные действия властей Новосибирска можно расценивать как попытку насильственной ликвидации инновационного бизнеса в городе.

Теперь точку в этой истории поставит суд.

А КАК У НИХ?

Вот как обстоят дела с самокатами в других российских городах.

Новые правила для операторов кикшеринга разрабатывают в Подмосковье. Чтобы получить в аренду участки земли, кикшеринговым компаниям нужно будет построить необходимое количество парковок. Кроме того, каждый оператор кикшеринга сможет сам решить, каким образом напоминать пользователям о соблюдении ПДД - к примеру, проводить онлайн-занятия, присылать оповещения в мобильном приложении.

В Красноярске владельцы кикшерингов снизят скорость самокатов до 20 км/ч, чтобы избежать происшествий. Кроме того, прокатчики рассмотрят возможность в наиболее сложных местах ограничить скорость до 15 - 17 км/ч.

А в Улан-Удэ уже решили установить ограничение скорости для кикшеринговых самокатов до 15 км/ч.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер