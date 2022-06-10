Сибиряк отхлестал соседа нагайкой, а потом зарубил его саблей

Александр Бутаков отказывается признавать, что именно он пустил в ход плеть и клинок. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирском областном суде начали изучать обстоятельства безжалостной расправы, которая произошла в ночь на 7 марта в общежитии на улице Петухова, 12. В одной из комнат коротали время, распивая водку и пиво, двое соседей-пенсионеров. Проспавшись после бурной вечеринки, хозяин комнаты обнаружил 57-летнего друга мертвым, в луже крови. Следователи уверены - это он убил его ночью сувенирной саблей и нагайкой, которые были дома.

Хозяина комнаты - 62-летнего пенсионера Александра Бутакова – взяли под арест. А само преступление сотрудники СК квалифицировали как убийство с особой жестокостью.

- В ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Бутаков совершил убийство, нанеся мужчине острым колюще-режущим предметом не менее 10 ударов в область головы, шеи, туловища, верхних конечностей и не менее 19 ударов тупым предметом по голове и по туловищу, - пояснила гособвинитель по делу Анжелика Егорова.

Кровь убитого эксперты обнаружили на найденных в комнате сабле, с клинком длиною 89 сантиметров, и нагайке. Сестра обвиняемого, Ольга Бутакова, которую допросили в суде качестве свидетеля, пояснила, откуда у ее брата казачья атрибутика:

- Он увлекался казачеством и украинскими песнями, интересовался родословной. После произошедшего я была в общежитии, на стенах остались гвоздики, на которых раньше, видимо, висели шашка с ножнами и нагайка, - рассказала Ольга Бутакова.

Но Александр Бутаков отказывается признавать, что именно он пустил в ход плеть и клинок. А возможно, просто не помнит всех деталей той ночи: ведь оба соседа были мертвецки пьяны.

На суд приехала сестра погибшего.

- Мы расстались 6 марта, 7-го он не вышел на связь. Я взяла такси и приехала. Меня встретили люди и сказали: вам нужно в полицию, вашего брата убили, - рассказала Елена Д.

Она настаивает, чтобы человека, который отнял жизнь ее родственника, наказали по всей строгости закона:

- Как я теперь буду?! Он ухаживал за двумя инвалидами – я инвалид детства, маме – 84 года, она инвалид первой группы. Наше состояние здоровья резко ухудшилось, - плачет Елена.

Максимальная санкция статьи «Убийство с особой жестокостью» - пожизненное лишение свободы. Но точку в этом деле ставить пока рано, процесс только начался.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер