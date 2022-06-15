Новосибирские депутаты назвали обязательные условия для реализации «мусорной» реформы

Депутаты назвали обязательные условия для реализации «мусорной» реформы. Фото: Заксобрание Новосибирской области

На совместном заседании бюджетного и строительного комитетов Законодательного Собрания Новосибирской депутаты проанализировали последствия расторжения концессионного соглашения с регоператором «Экология-Новосибирск», который занимался вывозом, переработкой и захоронением ТКО в Новосибирской области. А также обсудили планы по созданию и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры. Представляя их, министр жилищно-коммунального хозяйства Денис Архипов напомнил депутатам, что согласно территориальной схеме, создание таких объектов планируется в 14 районах региона.

Дискуссия была непростой: депутат Дмитрий Козловский озвучил свое предложение, с которым ранее выступил на публичных слушаниях:

- Построили же за три года на областные и федеральные деньги ледовый дворец – почему бы и инфраструктуру для системы ТКО не создать за бюджетные деньги. Зачем ждать мусорного коллапса, когда можно все держать в областных руках

Еще более резким было выступление заместителя председателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Константина Антонова:

- Давайте взглянем на проблему с точки зрения обыденного сознания. Люди платили за мусор 1 рублей, им сказали – будете платить по 5. За это будете иметь мусоросортировку, хорошее качество обслуживания, новые полигоны. И вот прошло 5 лет. Мусоросортировки нет, полигонов не получили, местных предпринимателей, которые до этого нормально, без нареканий, вывозили мусор, выдавили с рынка. Качество обрушили, довели до мусорного коллапса.

Зампред комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Сергей Кальченко отметил, что если область пойдет по пути концессионных соглашений, нужно будет оценить стоимость строительства полигонов.

— При подготовке документации нельзя допускать никакие компании к ее разработке. Интересы концессионера и бюджета разные. Для бюджета выгодно, чтобы цена была ниже, а для частного лица — выше. Поэтому, — дополнил депутат, — необходимо разбить полигоны на отдельные лоты.

К конструктивной совместной работе призвал первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Андрей Панфёров.

- В преддверии принятия бюджета 2023 года надо нам сейчас на этом вопросе поставить точку. Придя к избирателям, мы должны четко сказать, к каким решениям пришли.

Итоговое решение совместного заседания озвучила заместитель Председателя Законодательного Собрания Ирина Диденко. Депутаты предложили заключать концессионные соглашения в области обращения с отходами по инициативе Новосибирской области, увеличить количество мусоросортировочных комплексов на территории Новосибирской агломерации до трёх – пяти объектов, а также предусмотреть заключение концессионных соглашений по каждому создаваемому объекту. При заключении концессионных соглашений предложено установить размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательств концессионера. Кроме того - исключить из концессионных соглашений необоснованных и излишних бюджетных гарантий концессионеру.

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