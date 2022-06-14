«Я его достаю, а он не кричит»: военный фельдшер рассказала, как принимала роды у пассажирки в поезде

Женщина принимала роды впервые. Фото: предоставлено Раидой Гаджиевой

Вместо кушетки - вагонная полка, ширму заменяет простынь, а из острого - только ножницы. В полевых условиях пришлось рожать 24-летней жительнице Новосибирска. Схватки начались прямо в вагоне, а на помощь роженице пришла фельдшер Росгвардии 33-летняя Раида Гаджиева. Как это было, она рассказала корреспонденту КП-Новосибирск.

«У НАС ТАМ ДЕВУШКА РОЖАЕТ»

Прапорщик Раида Гаджиева - фельдшер Росгвардии в Москве. Женщина с самого детства мечтала стать акушером-гинекологом, но когда ее младший брат отправился служить, задумалась, не связать ли ей и свою жизнь с армией.

- Меня привлекают и миссия, и форма. Вообще, я патриотка своей страны. Для меня армия - это подвиги, отвага. Ну и мне всегда казалось, что я со своим характером там приживусь. В 2018 году моя мечта исполнилась. Я стала военным фельдшером, - рассказала КП-Новосибирск Раида Гаджиева, прапорщик, фельдшер столичной дивизии Центрального округа Росгвардии.

Раида работает фельдшером в Росгвардии с 2018 года. Фото: предоставлено Раидой Гаджиевой

По словам женщины, она часто ездит в командировки - осматривает призывников и потом сопровождает их к месту службы. В этот раз она поехала в Красноярск, чтобы привезти срочников на службу. 7 июня все загрузились в вагон поезда, следующего рейсом Чита - Москва, и поехали.

В Новосибирске в поезд вошла беременная девушка, у нее был билет до Перми. И именно эта девушка стала причиной того, что в полночь проводники будили пассажиров: «Есть ли в поезде врач?»

- Ночью, где-то в полпервого, меня разбудила проводница. Она прибежала из 5-го вагона (Раида ехала в 13-м. - Ред.) и говорит: «У нас там девушка рожает. Вы же врач?» А я ни разу не принимала роды. Сначала даже подумала, что проводница шутит. Позже по ее виду поняла, что нет, - поделилась с КП-Новосибирск Раида Гаджиева. - Отказать я не могла. А как иначе?

«В ГЛАЗАХ СТРАХ И ПЕРЕЖИВАНИЯ»

Собравшись с мыслями, Раида пошла в другой вагон. Там уже ждали помощи роженица и ее отец, бледный из-за стресса.

- Я видела в глазах отца страх и переживания за дочку и внука. Я рукой прощупала сердцебиение плода и стала готовиться. Мы натянули вместо ширмы простынь, ее держали проводница и ефрейтор Евгений Орлов, он ехал с нами вместе. Я надела перчатки и маску, думала, что и чем можно заменить и какие лекарства могут понадобиться, - вспоминает прапорщик. - У девушки были преждевременные роды, потому что по документам ей ставили срок в 20-х числах июня.

Роды длились 5 часов. Фото: предоставлено Раидой Гаджиевой

Когда появилась головка младенца, медик увидела, что вокруг нее обвита пуповина. Это тревожный знак.

- Мне нашли ножницы, обработали, и я обрезала ими пуповину. Достаю малыша, а он не кричит. Я начала его поглаживать по спинке, переворачивать, но ничего не происходило. Я прочистила ему нос и рот от околоплодных вод, и через несколько секунд он наконец-то закричал! - описывает фельдшер.

«У ВАС МАЛЬЧИК»

- У вас мальчик, - радостно сообщила Раида молодой маме и положила малыша к маме на грудь.

А потом заметила, как из других купе выглядывают люди. Оказалось, всем было не до сна. Переживали!

- Роды длились примерно 4 - 5 часов. Девушку вместе с папой передали врачам на станции Кунгурская в Пермском крае. Я не успела взять у них телефон, чтобы потом узнать, как чувствует себя малыш, - добавляет женщина. - А страх пришел уже потом. Начала переживать: вдруг что-то не получилось бы или пошло не так?

Сейчас Раида снова в Москве и готовится ехать в очередную командировку за новобранцами. Она надеется, что эта поездка пройдет спокойно и без приключений.

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