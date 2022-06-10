Новосибирца осудили на 12 лет за то, что поиграл со своей падчерицей «в доктора»

Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Фото: предоставлено родственниками осужденного

Жительница Новосибирской области обвинила бывшего мужа в педофилии. За совершение действий сексуального характера мужчину осудили на 12 лет колонии строгого режима. Его родственники против такого приговора и утверждают, что мужчину оговорили. А судебные тяжбы были затеяны из-за квартиры, которую пара не смогла поделить при разводе.

СОСЕДКА И ЖЕНА

Место действия - пригород Новосибирска. Главные герои - 41-летний Антон* и 35-летняя Наталья*. Они были знакомы еще до брака. Он - сосед по дому, она - жена его друга. Когда в браке произошел разлад, Наталья начала отношения с Антоном. К тому моменту у нее уже была дочь от первого мужа.

- Антон и Наташа начали жить вместе в 2009 году, а после расписались. В браке у них родился сын. Взяли квартиру на условиях ипотеки и переехали в нее. Вложили в жилье материнский капитал. Жили в однушке вчетвером: родители и двое ребятишек. Однако через три года, в 2014-м, разбежались, - рассказала КП-Новосибирск Елена*, знакомая семьи.

По словам Елены, разделить имущество в суде не получилось. Наталья пыталась уговорить бывшего продать квартиру и отдать ей часть денег. Антон отказывался и заявлял, что однушка достанется их сыну. Прийти к единому мнению не удалось, и спор поставили на паузу. Наталья просто съехала.

7 ЛЕТ МОЛЧАЛА

Женщина снова появилась в жизни Антона в 2020 году. Точнее, об экс-супруге напомнили следователи. Они вызвали мужчину на допрос, где заявили, что дочь Натальи рассказала маме о приставаниях дяди Антона. При этом, по словам девочки, отчим приставал к ней еще 7 лет назад (ей на тот момент было 6 лет), но все эти годы она молчала, так как боялась.

Антона вызвали в Следственный комитет в 2020 году. Фото: предоставлено родственниками осужденного

В августе 2020 года девочка поехала с мамой на базу отдыха. Родительница завела с 13-летней дочерью-подростком разговор об отношениях с мальчиками, а та в ответ расплакалась, стала странно себя вести. В итоге рассказала про отчима.

Девочка дала показания против него уже следователям. Ее слова есть в приговоре.

- Приходит отчим и говорит: «Давай поиграем в доктора». Я согласилась, взяла набор, начала проверять ему горло и спину, как будто я доктор. Потом он говорит, что у него болит это место, и показывает на пах. Потом сам разделся, - указано в приговоре суда. Далее идут жесткие интимные детали, как развращали ребенка. Мамы при этом в квартире не было, так как она работала два дня через два.

А ЕСЛИ ОГОВОРИЛА?

Вставшая на сторону Антона Елена, знакомая семьи, говорит, что показания ребенка надуманны. А в указанные в суде сроки - с октября по декабрь 2013 года - Наталья была в декретном отпуске, второму ребенку тогда было 9 месяцев. Работодатель на суде заявил, что не помнит, в какое конкретно время женщина вышла на работу, каких-то документов с конкретными сроками у него не было, так как женщина трудилась неофициально.

Для Антона и девочки была проведена судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертиза. Она показала, что ребенок «не склонен к внушаемости, фантазированию и лжи».

- Все вербальные и невербальные реакции соответствовали рассказу девочки и указывали на то, что она говорит правду. Уровень развития и опыта сексуального характера не позволяют ей выдумывать события, описанные ею, - говорится в показаниях одного из психологов, беседовавших с ребенком.

Интересно, что у мужчины тоже не обнаружили склонность к педофилии.

Тем не менее суд встал на сторону девочки. Антона приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Родственники и друзья удивлены: получается, человека осудили только на основании показаний ребенка. Они считают, что бывшая жена специально все подстроила и подговорила девочку, чтобы забрать квартиру. Хотя довод только кажется логичным, ведь, даже засадив бывшего за решетку, женщина не может просто так присвоить жилье.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к адвокату Юрию Заковряшину. Он рассказал о практике таких дел, какие экспертизы проводятся и какова вероятность того, что за решеткой может оказаться невиновный человек.

- Как правило, когда звучат такие обвинения, то ввиду особого контроля по этой категории дел уголовное дело возбуждают достаточно быстро. Подозреваемого, как правило, берут под стражу. В основном обвинение строится на показаниях ребенка и его законного представителя или же только на основании второго. Также допрашивают людей, которые могли что-то знать о случившемся. В довесок проводятся психолого-психиатрические и судебно-медицинские экспертизы, которые либо усиливают показания ребенка, либо наоборот. Выводы экспертизы о том, что ребенок не склонен к фантазированию, фактически усиливают показания.

- А существует практика оправдательных приговоров?

- Все известные мне случаи заканчивались обвинительным приговором, а вынесенные оправдательные приговоры отменялись судами высших инстанций и в последующем завершились обвинительным приговором.

* Имена всех героев изменены.

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