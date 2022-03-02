АО «РЭС» и предприятия кластера «Цифровая энергетика» представили губернатору Новосибирской области результаты совместного проекта

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В мероприятии приняли участие первые лица правительства Новосибирской области, руководство сетевой организации и участники регионального промышленного кластера «Цифровая энергетика».

На объекте главе региона представили передовые технологические решения сибирских разработчиков, внедренные на подстанции АО «РЭС» при всесторонней поддержке энергетиков. С 2021 года здесь реализуется проект по установке низкоомного резистивного заземления нейтрали сети 10 кВ, в результате которого ожидается достижение комплексного эффекта.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Установленное на ПC 110 кВ Воинская оборудование позволит уменьшить механическое воздействие токов короткого замыкания на сеть и аппараты и приведет к общему снижению аварийности в сети и повышению качества поставляемой электроэнергии. Для конечных потребителей ключевым результатом внедрения инновационного решения на электрических подстанциях станет улучшение показателей надежности электроснабжения за счет снижения количества и длительности отключений.

Ввод в работу установок заземления нейтрали на подстанции Воинская имеет особую значимость: от этого центра питания осуществляется электроснабжение потребителей части Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов Новосибирска, а также ряда социально значимых объектов, в том числе 3 школ, 14 детских садов, делового центра «Новая высота», ТЦ «Сибирский Молл», ковидного военного госпиталя № 425 и поликлиники.

Андрей Травников высоко оценил проект, реализованный совместно энергетиками и разработчиками, и отдельно подчеркнул значимость успеха сибирской промышленной кооперации и потенциально высокую востребованность подобных решений в условиях импортозамещения.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Со своей стороны, генеральный директор АО «РЭС» Владимир Герасимов отметил:

- Данный проект - не единственный в общем портфеле компании и кластера «Цифровая энергетика». Опыт сотрудничества был презентован на форуме «Технопром». Мы активно участвуем в цифровизации электросетей и уже реализовали ряд пилотных проектов, которые не имеют аналогов в России.

Среди них - цифровая электрическая сеть, созданная на базе трансформаторной подстанции (ТП) 10 кВ в поселке Приобский, и цифровой район электрических сетей (РЭС) между подстанциями 110 кВ Животновод и Юрьевская в районе с. Марусино, где уже установлены 8 реклоузеров и в текущем году планируется развертывание системы автоматического восстановления сети (САВС).

АО «РЭС» намерено продолжить плодотворное сотрудничество с предприятиями - участниками промышленного кластера, особенно учитывая высокий уровень локализации производства при создании цифрового оборудования для электрических сетей. Это дает возможность безболезненно проводить импортозамещение и создавать уникальные устройства и программные продукты для дальнейшей цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.