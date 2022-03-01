В Марселе отменили Русский фестиваль из-за угроз украинской диаспоры устроить теракт

Творчество музыканта ценят в России и за рубежом. фото: Дмитрий Карпов.

В Марселе отменен трехдневный Русский фестиваль, в рамках которого планировал выступить пианист из Новосибирска Дмитрий Карпов. Музыкант уже приобрел билеты на самолет, да и организаторы продали все билеты на его концерт, зрителей должен был быть полный зал — это 700 человек. Но в искусство вмешалась политика.

— Стали поступать угрозы со стороны местной украинской диаспоры взорвать Театр Турски. Угрозы теракта. Об этом мне сообщили сами организаторы мероприятия. Мэр Марселя в итоге принял решение отменить этот фестиваль, чтобы не создавать еще большей напряженности, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Карпов.

По словам пианиста, французский город Марсель всегда был лояльным к России, там уже 25 лет работает Центр русской культуры и искусства.

— Я давно дружу с этой площадкой, в 2013 году первый раз я туда попал. Они давно проводят фестиваль русской культуры, который включает в себя концерты, театральные выступления, спектакли. Директор этого зала — известный французский актер — Ришар Мартен, — рассказывает Дмитрий. — Еще в пятницу вечером, 25 февраля, со мной связывались организаторы, которые спрашивали, готов ли я прилететь, мой ответ был: «Да!». Ведь цель искусства — объединять людей, а не наоборот. И вот уже с субботы на воскресенье, меня поставили в известность, что властям Марселя начали поступать угрозы. А я понял, что никуда не лечу.

По словам Карпова, даже если бы фестиваль не отменили, то теперь понятно, что проблема возникла бы и с самим перелетом. Сейчас Франция, как и ряд других европейских стран, закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.

— Интересно, что фестиваль, на котором я должен был выступить 5 марта, отменяется не первый раз. Он был запланирован еще два года назад, но тогда нам помешал коронавирус, а теперь вот угрозы... Хочется, чтобы это уже все быстрее закончилось. У всех свое мнение на события в мире, но я знаю одно, что для любого музыканта отмена концерта — это плохо. Ведь мы только недавно переживали все тоже самое с пандемией, — говорит Карпов.

По мнению пианиста, ближайшие международные проекты и фестивали будут отменяться один за другим.

— Будут отменяться из-за этих санкций. Это не только культурные мероприятия, но и спортивные. Уже возникает проблема, например, с нашими фигуристами, которые не знают, как добираться до Франции на чемпионат мира по фигурному катанию, — говорит артист.

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