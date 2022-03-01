Почему охрана леса в Новосибирской области привела к судам и ею недовольны даже зеленые

Прошел год после того, как новосибирские депутаты приняли поправки в закон об ООПТ. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

25 февраля - день рождения нового закона. Точнее - поправок в закон «Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ)». Хотя эта дата - явно не повод для праздника. За прошедшие 12 месяцев многие жители Новосибирской области укрепились во мнении о несостоятельности принятого законодателями решения.

ЖИТЬ - МОЖНО, СТРОИТЬ БАНЮ - НЕТ

Напомним историю вопроса. В 2020 году Заксобрание выступило за усиление защиты лесных территорий в Новосибирске и области. Несмотря на то, что закон об ООПТ в Новосибирской области уже существовал и действовал, депутаты разработали поправки, целесообразность которых еще на стадии их обсуждения была под вопросом.

Власти аргументировали поправки заботой о сохранении зеленых легких региона. Но у жителей, у общественных активистов, а впоследствии - у предпринимателей и даже прокуратуры возникли вопросы и претензии к законодателям. Получилось, например, что новосибирцы, попавшие в зону ООПТ, лишились возможности построить баню или гараж на территории собственных дворов.

Принадлежность участка к охраняемой зоне тоже оказалось спорной. Дело в том, что депутаты поправки внесли, а границы ООПТ окончательно не определили, взяв для этого тайм-аут. Но подстраховались, запретив всякие действия на предполагаемой территории ООПТ, что идет вразрез с федеральным законодательством.

РАЗМЫТЫЕ ГРАНИЦЫ

В марте 2021 года министерство природных ресурсов определило предварительные границы, отдав под Заельцовскую ООПТ 9 тысяч гектаров. Критерии, по которым в будущую ООПТ включались разнообразные по назначению земли - например, кладбище, река Обь, земельные участки частных жителей и организаций - были непонятны с самого начала. Весной 2021 года жители собрали около тысячи подписей против включения их участков в зону ООПТ, и, казалось бы, власти их услышали - в конце лета вышло постановление правительства Новосибирской области с обновленными границами: ООПТ «похудела» почти в два раза, до 5 тысяч гектаров, из территории исключили кладбище, зоопарк и дендропарк, часть жилой застройки.

Почему частную застройку не исключили из ООПТ целиком - по-прежнему остается загадкой. Важно также отметить, что границы Заельцовского бора, который дополнительно планировали защитить депутаты, не определены никакими документами. Существует только Заельцовский лесохозяйственный участок площадью около 3 тысяч гектаров, на котором точно есть лес, но будущая ООПТ почему-то больше почти в два раза.

Учитывая явный сумбур в принятии решений, не все жители теперь знают, на особой территории они находятся или нет.

- Я, честно говоря, не знаю. По первоначальным границам, которые были опубликованы, я попал в ООПТ. Думаю, они остаются, потому что я рядом с Заельцовским парком, а жителей мало, - рассуждает новосибирский журналист и житель Заельцовского бора Алексей Мазур. - Могу предполагать, что там, где массовая жилая застройка (большие товарищества или коттеджные поселки), территории могли исключить.

Эта неопределенность вызывает иронию по отношению к действиям законодателей. При этом для жителей «неопределенных» территорий остается актуальным вопрос: как быть с хозяйственной деятельностью?

Интересно, что закон Свердловской области РФ № 105-ОЗ, который стал, по словам представителей Заксобрания в суде, примером для принятия поправок к закону об ООПТ в нашем регионе, не содержит ограничений для жителей и предпринимателей до создания ООПТ.

В законе Свердловской области всего лишь устанавливается порядок организации такой ООПТ (предварительное рассмотрение предложений об организации ООПТ, формирование заключения без введения запретов и ограничений), а также определяются объекты, подлежащие охране и защите при создании лесного парка. При этом для Заельцовской ООПТ объект охраны не установлен: это ценные породы деревьев или животные, птицы? Наверное, поэтому так легко включены в территорию будущей ООПТ даже территории, которые подвергались влиянию человека еще со времен СССР.

«ЗАКОН РАБОТАЕТ» ИЛИ «НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО»?

В конце января действие поправок оценил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

- Закон уже работает. Работает почти год, и своей цели он достиг. Ну, по крайней мере, в отношении одного из самых крупных зеленых массивов города Новосибирска, из-за чего, по сути дела, весь сыр-бор-то и начался - из-за попытки застройки этого массива. Я имею в виду Заельцовский бор, - сказал на пресс-конференции Травников. - Со вступлением этого закона, с принятием соответствующих подзаконных актов новое строительство - жилищное или коммерческое - на территории Заельцовского бора недопустимо.

Однако при всей этой положительной оценке напомним, что минувшим летом в Заельцовском бору была замечена как минимум вырубка леса. А губернатор добавил, что если инвесторы пожелают восстановить «неэксплуатируемые депрессивные» социальные объекты на территории ООПТ, то это приветствуется. То есть, получается, жилую застройку вести нельзя, а в рекреационных целях - можно? Чем это не коммерческое строительство?

Удивительно, но законом, который должен защищать лес, в итоге недовольны даже экоактивисты и зеленые общественники.

- Собственно, ничего не произошло, - оценивает прошедшие за год перемены координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. - Было принято решение о создании ООПТ, а дальше ничего не произошло. Так что это был какой-то пиар-ход Заксобрания, чтобы притормозить принятие Генерального плана, и все. Ничего не поменялось.

КОРРУПЦИОГЕННЫЙ ФАКТОР

Весной 2021 года общественная организация «Сибирское экологическое содружество» обратилась в суд с иском об отмене поправок.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, сняв ограничения на реконструкцию и строительство в зоне будущей ООПТ до тех пор, пока не определены ее окончательные границы. Истцы обжаловали решение, добиваясь полной отмены поправок. Поддержала такую позицию и прокуратура, усмотрев в решении Заксобрания коррупциогенный фактор. Видимо, возымела действие жалоба предпринимателей на поправки - летом 2021 года они заявили приехавшему в Новосибирск генеральному прокурору России Игорю Краснову о нарушении поправками их прав.

Апелляция оставила в силе решение первой инстанции, но истцы не собираются останавливаться на достигнутом и планируют идти как минимум в кассацию, а если понадобится, то и в Верховный суд.

Люди теперь гадают: для чего же власти так бились за поправки? Чтобы сохранить зеленые легкие? Или чтобы установить контроль над территориями, перераспределить полномочия между городом и областью?

Заксобранию предстоит, похоже, как минимум частично изменить поправки. А если дальнейшие судебные решения сложатся в пользу истцов, то законодателям придется возвращаться к вопросу. Такое развитие событий чревато репутационными потерями не только на региональном, но и на федеральном уровне: разбирательство в Верховном суде, вероятнее всего, привлечет внимание федеральных журналистов. Нужны ли такие издержки в дополнение к судебным тяжбам, или же лучше объединиться в поисках решения, которое будет защищать лес, но не будет нарушать права людей?