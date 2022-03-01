Сибирячка похудела на 48 кило за год: как она готовит овсяноблин, уже посмотрели миллионы

Девушка сбросила 48 килограммов. Фото: предоставлено Марией

28-летняя Мария Савицкая в июле 2017 года увидела на весах цифру 138 и заплакала. К тому времени девушка родила дочь и активно заедала материнский стресс булочками и конфетами. Когда во время игры с ребенком появилась одышка и начали болеть суставы, Мария решила: пора худеть. Пробовала разные методы, но мало что помогало. И только когда девушка начала внимательно относиться к тому, что попадает в желудок, получилось сдвинуться с тяжелой точки. За последний год Маша привела себя в приличную форму. Секретом успеха она поделилась с КП-Новосибирск.

БОЛЕЛИ СПИНА И СУСТАВЫ

Маша была полненькой с детства. Худышкой и тростинкой бабушка не называла, дети во дворе дразнили.

— Помню, выйду на улицу и сразу слышу, как кто-то из мальчишек орет: «Смотрите, борец сумо гулять вышел!» В школе было проще — я высокая, лишний вес не так бросался в глаза. Никто меня не обижал, но я сама себя чувствовала некомфортно, — делится воспоминаниями с КП-Новосибирск Мария Савицкая.

Лишние килограммы пришли после родов. Фото: предоставлено Марией

Мария выросла, встретила любимого человека, родила чудесную девочку. Жить бы да радоваться, но на повестке снова возник вопрос лишнего веса. Сильно располнела Маша уже после родов. К своим 100 кило добавила еще 38.

— Это произошло из-за послеродового стресса. Вместо того чтобы прорабатывать проблемы в голове, я их заедала. С удовольствием налегала на печенье, булочки и другие вредности, бьющие по фигуре. В итоге однажды встала на весы и просто расплакалась. Решила, что нужно брать себя в руки, — рассказывает молодая мама.

Маша пробовала разные диеты. К примеру, была очень популярная диета под названием «Магги». Рацион был основан на яйце или твороге. Результат был, но продержалась девушка недолго, всего две недели. Потом начало тошнить от однообразия продуктов, и наша героиня вернулась к печенькам и конфетам.

Мария худела с помощью интервального голодания. Фото: предоставлено Марией

— Вес стоял на месте, я элементарно не могла поиграть с дочкой и побегать с ней на детской площадке. У меня начинались страшная одышка, боли в спине, суставах. Добавьте к этому еще и апатию, и увидите меня в то время. Я просто устала так жить, — признается Маша.

«НЕ ЕЛА ПО 16 ЧАСОВ»

В 2020 году Мария решила взять себя в руки и начать заниматься своим телом. Она поставила цель: 31 декабря 2021 года увидеть на весах цифру меньше 100 килограммов.

— В итоге я остановила выбор на интервальном голодании. Тогда это была еще не такая популярная схема, да и подруга пробовала так худеть. У нее, правда, не вышло, но я была настроена по-боевому, — вспоминает Маша.

Как вам результат? Фото: instagram.com/_pohydelka__

Метод интервального голодания заключается в урезании количества приемов пищи, их остается всего два или три в сутки. Есть разные схемы, но основа в том, что приемы пищи приходятся на конкретное количество часов, остальное время можно пить только воду. Маша выбрала схему 16/8. Это значит, что в течение 8 часов она ела три раза, потом 16 часов — только вода. По сути не есть 16 часов в сутки с учетом сна — не так уж и страшно. Для Марии такое ограничение оказалось спасением, она стала контролировать все приемы еды, исключила перекусы, которые и привели когда-то к серьезным проблемам.

— Кроме того, я исключила из рациона чистый сахар и выпечку. Потом убрала еще и вредную пищу — чипсы, снеки и прочий «мусор». В июле я ужесточила правила еще сильнее: перешла на схему 18/6. Ем два раза в сутки и прекрасно себя чувствую. Ушли отеки, головная боль, я забыла о болях в спине, сон наладился. И 31 декабря я увидела, что вешу 94 килограмма, а сейчас уже 88, — хвастается успехами Мария.

ПОПУЛЯРНОСТЬ ИЗ-ЗА ЗАВТРАКА

Маша решила не терять времени зря и делиться успехами не только с родными, но и с другими людьми, поэтому зарегистрировалась в TikTok и начала выкладывать видео.

— Люди видели мой прогресс в похудении, интересовались. Как-то раз выложила видео, где готовлю на завтрак овсяноблин. Он-то и принес мне популярность. Ролик собрал 2,2 миллиона просмотров, и люди начали активно подписываться на меня, — говорит Мария.

Сибирячка планирует скинуть еще 8 кило. Фото: instagram.com/_pohydelka__

Мария не заметила, как ее страничка стала популярной, собралось больше 70 тысяч подписчиков. Другие девочки стали писать, что смотрят на нее и тоже берут себя в руки, начинают худеть.

— Я хочу скинуть еще 8 килограммов, чтобы стрелка на весах показала цифру 80. Потом пойду в зал и буду дальше работать над своим телом, — добавляет молодая мама.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Не заработайте гастрит!»

Анна Ступичева, интегративный диетолог-нутрициолог, рада успехам девушки, но предупреждает, не надо бездумно пользоваться чужими рецептами. Интервальное голодание может подойти не каждому, впрочем, как и любая другая диета.

— Перед тем как садиться на любую диету, нужно проконсультироваться с нутрициологом. Даже если вы хотите попробовать интервальное голодание. Для начала нужно сдать анализы, найти причину лишнего веса. Вполне возможно, что длительные перерывы в приеме пищи могут быть противопоказаны и специалист предложит другой вариант диеты. Помните, что диета — это лечебная стратегия. Для того чтобы не было последствий, например, нарушения желчеоттока или гастрита, согласуйте свои действия со специалистом, — подчеркивает Анна Ступичева.

РЕЦЕПТ ОТ МАРИИ

Овсяноблин

Надо: 30 граммов овсянки, одно яйцо, 60 граммов молока. Из приправ берём чеснок и соль.

Готовим: Пока греется сковорода, все перемешаем. Жарим овсяноблин на среднем огне. Когда перевернули, то на готовую сторону добавляем пластинками сыр. Снимаем с огня и добавляем плавленный сыр. Складываем пополам

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