Маникюр с подвохом: 15-летняя школьница из Новосибирска провернула аферу с помощью записи на ноготочки

Школьница представлялась мастером маникюра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одной из новосибирских групп появился плохой отзыв на недобросовестного мастера маникюра. «Девочки, получилась неприятная история. На «Юле» мастер Анастасия* записала меня на наращивание ногтей в салон и взяла предоплату 200 рублей». В результате маникюр клиентке не сделали. Тут же нашлись другие девушки, которые тоже пострадали от действий Насти, но уже по другому поводу: та украла у них дорогие часы, наушники и даже деньги. Подробности истории — в материале КП-Новосибирск.

Школьница разместила объявление на сайте. Фото: предоставлено Татьяной

ЗАПИСЬ ПО ПРЕДОПЛАТЕ

28-летняя Татьяна захотела сделать наращивание ногтей перед днем рождения. Мастера Настю нашла на сайте. Цена была указана от 1000 рублей: ценник — сказка, и работы девушке приглянулись.

— Мы связались. Она записала меня на определенную дату. Попросила скинуть ей на карту предоплату — 200 рублей. Я спокойно перевела и ждала назначенного дня, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая Татьяна. — По словам мастера, салон находился у метро «Золотая нива».

Предоплата - 200 рублей. Фото: предоставлено Татьяной

Татьяна приехала по указанному адресу и была сильно удивлена. В доме не было ни салона, ни мастера маникюра. Клиентка стала звонить Насте, но телефон оказался недоступен.

— Я спросила у местных, и они мне рассказали, что салон тут был, только переехал. Я нашла их по карте и позвонила, объяснила ситуацию. Скинула номер Насти, и они уже сами разбирались с этой девушкой. Она им говорила, что ничем подобным не занимается, отпиралась, — объясняет жительница Новосибирска.

Девочка начала отпираться. Фото: предоставлено Татьяной

Девушку разыскали в социальных сетях, и выяснилось, что «мастеру» всего-то 15 лет. И промышляла она не только мелкими суммами.

ДЕВОЧКА-СОРОКА

Чтобы никто больше не попался на удочку недобросовестного мастера, Таня написала отзыв в одной из групп в социальных сетях. В итоге в комментариях многие узнали маникюрщицу. Только у других она не предоплату за маникюр брала, а воровала вещи.

— Настя раньше была в одной компании с моим братом. Он пригласил ее домой, когда никого не было. Так эта девочка под шумок увела Apple Watch моей мамы, — поделилась с КП-Новосибирск одна из девушек. — После этого мы нашли их на той же «Юле», она сама их и продавала, даже не стеснялась. Связались с ее бабушкой, и она вернула нам деньги.

Школьница еще и таргетологом подрабатывает. Фото: скриншот

Еще одна пострадавшая рассказала, что Настя украла у ее мамы около 4 тысяч рублей даеще и наушники из сумки вытащила.

— Она встречалась с моим младшим братом. Когда обнаружили пропажу, то подумали на нее. К тому же у Насти на сайте-барахолке много разных вещей в продаже, от намордника для собаки до золотых украшений, — говорит еще одна пострадавшая. — У нее семья неблагополучная. Мамы нет, отец вроде сидит. Воспитывает ее одна бабушка.

Корреспондент попыталась связаться с семьей школьницы, но трубку так никто и не взял.

Если бы Настя родилась в 1980-х, из нее получился бы неплохой фарцовщик. Вещи ей доставались абсолютно бесплатно, а продавала она их на сайте по своей цене. Девочка еще и страницу в Инстаграме создала, где написала, что она топовый таргетолог и зарабатывает больше 100 тысяч рублей.

КП-Новосибирск обратилась в салон, который пострадал от махинаций школьницы. Там рассказали, удалось ли решить ситуацию.

— Ситуация на самом деле никак не решилась. Только пострадавших, к счастью, больше не было, — прокомментировал директор салона красоты.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Анне Малаховой. Она объяснила, грозит ли девушка какая-то ответственность:

— Девушке, взявшей 200 рублей, ничего не грозит. Сложно будет примерить какой-то состав правонарушения и тем более преступления. Административная и уголовная ответственность наступает с 16 лет, а в ряде случаев при совершении определенных преступлений — с 14.

Если бы родители пострадавших написали заявление в полицию, то отвечали бы ее законные представители. Если ранее никаких нареканий по воспитанию не было, семья нигде не состоит на учете, то скорей все го обойдутся предупреждением и предложат возместить вред.

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