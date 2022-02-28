Штендеры для акции «Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2022 года: где купить, сколько стоят

Штендеры можно недорого заказать в несколько фотоцентрах города. Фото: Влад КОМЯКОВ

В День Победы тысячи горожан пройдут по площади Ленина с портретами участников Великой Отечественной войны. Публикуем список фотоцентров, где можно купить штендеры для акции «Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2022 года и сколько они будут стоить.

Фотосалон Cheese Photo

Адрес: ул. Кирова, 113/4

Телефон для справок: +7-951-379-55-00

Время работы: ежедневно с 10.00 до 19.00

Цена одного штендера:

— 1 — 2 шт. — 490 руб.

— 3 — 9 шт. — 430 руб.

— от 10 шт. — 400 руб.

Центр «Фотоленд»

Адреса: Красный пр-т, 42; Красный пр-т, 59; ул. Королева, 40, к. 40; пр-т К. Маркса, 37/2; пл. К. Маркса, 3

Телефон для справок: (383) 383-09-70

Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

Цена одного штендера: 1000 руб.

Центр «Фотомакс»

Адреса: ул. Титова, 21; ул. Выборная, 144

Телефон для справок: +7-913-018-58-28

Время работы: ежедневно с 10.00 до 19.00

Цена одного штендера: 500 руб.

Типография «Айдапринт»

Адрес: ул. Семьи Шамшиных, 12

Телефон для справок: (383) 269-12-12

Время работы: ежедневно с 9.00 до 18.00

Цена одного штендера: 550 руб.

Типография AllPrint

Адрес: ул. Зеленая Горка, 1/14

Телефон: (383) 214-39-27

Время работы: будни с 9.00 до 18.00

Цена одного штендера: 470 руб.

Типография Atmosfera

Адрес: Красный пр-т, 153в

Телефоны: 8-800-700-49-34, +7-953-769-50-11, (383) 284-23-77

Время работы: будни с 9.00 до 20.00, сб. с 10.00 до 18.00

Цена одного штендера: 700 руб.

Фотоцентр «Фотка»

Адрес: ул. Б. Богаткова, 210/1; ул. Т. Снежиной, 41

Телефоны: 8-913-710-85-85, 8-913-733-41-27

Время работы:

— филиал на ул. Богаткова: пн. — чт. с 11.00 до 18.00, пт. с 11.00 до 18.00;

— филиал на ул. Снежиной: будни с 9.00 до 18.00, сб. 11.00 до 14.00

Цена одного штендера: 750 руб.

Фотоцентр «Визитка»

Адрес: ул. Крылова, 38

Телефон: +7-958-756-98-77

Время работы: будни с 10.00 до 19.00

Цена одного штендера: 500 — 700 руб.

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