«Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2022 года: как пройдет, где зарегистрироваться

В этом году есть вероятность, что акция "Бессмертный полк" пройдет в офлайн режиме. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2022 года - важное событие для тысяч сибиряков. В прошлом году акция прошла в режиме онлайн. В этот же раз организаторы также готовятся провести акцию онлайн, однако не исключают, что мероприятие может пройти и в центре города.

- Информация будет известна ближе к дате праздника, - сообщила КП-Новосибирск координатор движения МИПОД «Бессмертный полк» в Новосибирске Анастасия Панфилова.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В НОВОСИБИРСКЕ?

Для того чтобы стать участником акции, нужно зайти на сайт https://www.moypolk.ru/register, зарегистрироваться, выбрать свой регион и кликнуть «Запиши деда в полк». Далее - заполнить профиль героя, добавив его фото, место рождения, фамилию, имя и отчество.

Для участия не нужно записываться заранее. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Рассказывая о дорогом для вас человеке, не ограничивайтесь сухими строчками биографии. Добавьте все свои воспоминания о ветеране, отношение к нему. К рассказу можно прикрепить также фото медалей, наград, письма с фронта.

На сайте также можно бесплатно сделать макет штендера. О том, где его можно изготовить и получить, мы писали в отдельном материале.

Сибиряки уже начали покупать штендеры. Фото: Влад КОМЯКОВ

Если акция пройдет офлайн, регистрацию проходить необязательно. Просто приходите с портретом фронтовика на построение.

КАК УЧАСТВОВАТЬ В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В НОВОСИБИРСКЕ 9 МАЯ 2022 ГОДА?

Участвовать в акции можно из дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме, то есть еще несколько вариантов домашнего участия.

1. Сделайте фото своей семьи вместе с портретом ветерана или запишите рассказ о нем на видео. Разместите историю в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм с хештегами #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2022. Пост с данными хештегами автоматически попадет на сайт moypolk.ru в раздел #Бессмертныйполкдома.

2. Разместите аватарку с журавликом в фото профиля в соцсетях. 9 Мая можно заменить фото на странице на фото вашего ветерана.

3. Посмотрите онлайн-трансляцию #Бессмертныйполкдома на сайте moypolk.ru: ваша история из соцсетей с хештегами, указанными выше, может попасть в текстовую трансляцию сайта 9 Мая.

4. Внесите имя вашего ветерана в народную летопись на сайте moypolk.ru.

5. Наконец, можно обойтись и без интернета. Достаньте фотографию родного человека. Соберитесь семьей за столом, вспомните солдата или труженика тыла, расскажите о нем своим детям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber