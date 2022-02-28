Что изменится в Новосибирске с 1 марта 2022 года: в больницах возобновят плановую медпомощь

Врачи делают все возможное, чтобы побороть болезнь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что изменится в Новосибирске с 1 марта 2022 года — важный вопрос, который волнует жителей региона. Обо всех нововведениях последнего зимнего месяца читайте в нашем материале.

СНИМУТ ЧАСТЬ КОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

С 1 марта часть ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в регионе, будут сняты. Так, работодатели будут сами определять, какое количество работников следует вывести на удаленную работу, исходя из эпидситуации в коллективах. Также отменят требование о предъявлении QR-кодов на предприятиях сферы услуг, таких как парикмахерские, салоны красоты и прочие подобные организации. С 15 марта разрешается проведение в регионе спортивных мероприятий, которые приостановили с начала февраля.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНОВОЙ МЕДПОМОЩИ

С 1 марта в Новосибирской области возобновят работы по оказанию населению плановой медицинской помощи, диспансеризации и профосмотров. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов объяснил, что возобновление оказания плановой медпомощи населению может иметь постепенный характер. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

РЕМОНТ ЗА СЧЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТА

С начала марта В Новосибирске начнут принимать заявки на ремонт дворов по муниципальной программе. В это будет входить минимальный перечень услуг: ремонт проездов во дворах, их освещение и установку скамеек и урн, а также обустройство детских или спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, озеленение территории, установка вазонов, ограждений, оборудование и ремонт водоотводов, лестниц подпорных стенок.

Принимать заявки будут до конца июня. Ее можно подать вместе с протоколом общего собрания собственников помещений на сайте департамента ЖКХ.

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