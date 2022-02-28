«Я уже семь лет остаюсь чистым»: Стас Пьеха рассказал о борьбе с наркозависимостью

Стас Пьеха завязал с наркотиками и теперь открыто говорит об этом. Фото: www.instagram.com/wolfieha

Стас Пьеха выступил в Новосибирске. Перед концертом 41-летний артист дал интервью КП-Новосибирск. Разговор мы начали с исторических событий в российском шоу-бизнесе: в этом году исполняется 20 лет «Фабрике звезд». Наш собеседник участвовал в четвертом сезоне.

- Тогда я и артистом не был, петь особо не умел, пробовал манеры, не понимал попсовый жанр… На «Фабрике» я был не в своей тарелке, но как-то вырулил в этой ситуации, - сразу признался Пьеха и добавил: - Если бы не «Фабрика», в моей жизни не было бы стольких интересных моментов…

- Кто из выпускников проекта - самый талантливый, а кто самый недооцененный?

- Я не берусь оценивать участников проекта. Я уверен, что артисты раскрываются со временем. На «Фабрике звезд» исполнитель мог быть еще совсем сырым, а потом раскрыться за счет внутреннего роста, талантов и способностей. На «Фабрике звезд» было очень много талантливых ребят: Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Дмитрий Колдун. Недооцененных артистов было предостаточно. Может, так сложилась их жизнь в тот период, а может, им нужно было не участвовать в проекте в тот момент, а самовыражаться, невзирая на жанр. Если бы в те годы артисты не так сильно зависели от радио и телевидения, их карьера могла бы сложиться иначе.

- Стас, в чем секрет успеха вашей бабушки? Благодаря чему, кроме таланта, разумеется, ей удалось добиться такой невероятной популярности?

- Меня восхищает история Эдиты. У нее была невероятная мотивация. Послевоенные годы, тяжелое детство, смерть отца и старшего брата от чахотки из-за работ в шахте, непростые отношения с отчимом… Эдита не хотела ни морально, ни физически находиться в этой обстановке, ей хотелось сбежать. Она выиграла конкурс (в 1957 году Эдита Пьеха получила золотую медаль на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. - Ред.), попала в Россию, стремилась подняться, пробиться и доказать всем, что она лучшая. И этот невероятный человеческий стержень, сила духа. Она не была достаточно образованна, но знала, как себя подать, свято верила, что добьется успеха, чувствовала себя особой, избранной. И конечно, она была иностранкой. Акцент, шарм, красота, стиль и вкус - она была законодателем мод.

- Вы были когда-нибудь на озере Манжерок, которому посвящена песня Эдиты Станиславовны?

- Мы были там совсем недавно. Хочется возвращаться туда снова и снова, все исследовать. Возникла идея проводить сборы в этих краях и вернуть заглавную песню «Манжерок» уже в моем исполнении - в стиле рэгги, сделать ее гимном одноименного фестиваля.

Артист готов дать новое звучание популярному хиту своей бабушки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы участвовали в разных дуэтах. Будь у вас возможность выбрать еще одного или нескольких партнеров для дуэта, кого бы вы выбрали?

- С удовольствием спел бы со Стингом, с Coldplay. Было бы интересно записать дуэт с кем-то из молодых артистов, например, с Jony. Думаю, это вполне возможно.

- Верно ли, что вы смогли преодолеть серьезную зависимость? Что способно остановить человека, страдающего ею?

- Я преодолел наркотическую зависимость и своим примером показываю, что можно жить без наркотиков. Я уже семь лет остаюсь чистым. Особой разницы между зависимостями нет. Неправильно думать, что алкоголь менее опасен, чем наркотики. В нашей стране смертность от алкоголизма выше. Итог любой зависимости - кладбище, больница, тюрьма. Что может остановить человека? Нужно достичь некого дна. Для кого-то это может быть что-то фатальное по здоровью (инфаркт, инсульт, кома), для кого-то - эмоциональное, а кто-то до этого дна не дойдет. Зависимость можно вылечить. Существуют хорошие программы, положительный опыт, главное - вовремя обратиться к специалистам.

- Пандемия помешала вашему творчеству, гастролям?

- Да, пандемия серьезно вмешалась в рабочий процесс, в какой-то момент даже финансово подкосила. Сегодня мы выступаем, но работы стало меньше. Люди боятся ходить на концерты, были переносы - кто-то оставил билеты, а кто-то сдал. Главное сегодня - чтобы все было хорошо, а ситуация с работой наладится.

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