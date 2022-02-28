Прививка от клеща в Новосибирске 2022: сколько стоит, где сделать и что советуют врачи

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в поликлинике абсолютно бесплатно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прививка от клеща в Новосибирске в 2022 году - самая надежная мера профилактики от клещевого энцефалита. Рассказываем, сколько стоит вакцина, каким должен быть график вакцинации и когда лучше ее начать.

КОГДА ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Несмотря на то, что вакцинация проводится круглый год, управление Роспотребнадзора по Новосибирской области рекомендует делать прививки как минимум за две недели до похода на природу.

— Лучше всего привиться до массового выхода клещей из лесной подстилки. Вакцину можно ввести в поликлинике по месту жительства, — рассказали КП-Новосибирск в Роспотребнадзоре.

Главный специалист Новосибирской области по вакцинопрофилактике Татьяна Ивлева отмечает, что в этом году нужно следить за тем, чтобы между прививкой от коронавируса и любой другой прошло как минимум 30 дней.

КОМУ МОЖНО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

У прививки есть несколько ограничений. Фото: Мария ЛЕНЦ

Полный курс первичной вакцинации - три дозы. Вторую прививку делают не менее чем через две недели после первой. Третью дозу вакцины вводят через год. Через три года — ревакцинация.

Прививку можно делать людям любого возраста, в том числе детям, начиная с 12 месяцев. Основные противопоказания: острые заболевания, обострения хронических, тяжелая аллергия на компоненты вакцины, прием других лекарств, беременность и период кормления грудью. Поэтому перед процедурой обязательно нужно проконсультироваться с терапевтом или педиатром.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ, СКОЛЬКО СТОИТ

То, какая вакцина используется в вашем медкабинете, лучше уточнять на месте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вакцинироваться можно в любой поликлинике абсолютно бесплатно.

В платных клиниках и медицинских центрах стоимость прививки — от 750 до 1300 рублей. Чаще всего это вакцины «Клещ-Э-Вак» и «Энцевир» — они есть в различных дозах для взрослых и детей.

Также в России разрешены, но менее распространены в лечебных учреждениях сухая инактивированная вакцина против клещевого энцефалита (производство Россия), «ФСМЕ-Иммун Инжект/Джуниор» (производство Австрия) и «Энцепур» (производство Германия).

От клещевого энцефалита защищает не только прививка, но и осмотры после прогулок по парку и лесу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, поможет не подцепить заразу от клеща не только прививка, но и своевременный осмотр тела и одежды после прогулки. Мы рассказывали, когда в этом году стоит ждать появления клещей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber