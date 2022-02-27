Плато Путорана, остров Патмос и НОВАТ: для туристов составили список сибирских мест-магнитов

Остров Патмос на Алтае - одна из сибирских достопримечательностей. Фото: Виктория МИНАЕВА

«Сибирское соглашение» - организация, в которой общие вопросы решаются на уровне не одного города, или субъекта Федерации, а сразу целого природного региона. При этом результат касается каждого простого жителя. В материале КП-Новосибирск - самые яркие примеры.

ЛУЧШИЕ МЕСТА СИБИРИ

О том, что сделано за год и что предстоит сделать в ближайшее время, на встрече с журналистами рассказал председатель Исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников. В первую очередь коснулся темы туризма.

- Мы должны были разработать проект по развитию внутреннего и въездного туризма. Мы выполнили эту работу и защитили ее. Проект, ориентированный на достижение 10-миллионного показателя по въезду в Сибирь, подробно описан на специальном информационном портале посетисибирь.рф, - объявил Геннадий Гусельников.

На сайте предложен внушительный набор маршрутов, которые предлагают гостям Сибири, а также указаны места-магниты, которые будут особенно интересны приезжим. Среди них - озера Байкал, Иткуль, Телецкое и пять озер Омской области, остров Патмос в Республике Алтай, буддийские храмы в Бурятии и Тыве, музей оружейного конструктора Михаила Калашникова, плато Путорана в Красноярском крае, Горная Шория и Шерегеш, Казачий острог, НОВАТ и Новосибирский зоопарк. Всего более 150 точек в Сибири.

По замыслу авторов, турист, приехав в Сибирь, увидит так много интересных направлений, что не решится уехать до конца отпуска.

- Конечно, развитие туризма невозможно без существенного роста инфраструктуры. Нам надо обеспечить развитие всех наших курортов и достопримечательностей, - добавил глава Исполкома МАСС.

Впрочем, туризм - это не только маршруты протяженностью тысячи километров для иностранных групп. Жителям Сибири тоже можно и нужно знакомиться с соседними регионами.

- Совместно с Управлением культуры администрации Томской области и РЖД мы подготовили «Вагон знаний» - поезд из Новосибирска в Томск, на котором регулярно возят ребятишек и проводят для них экскурсии. Если в Новосибирске благополучно состоится проект «Новогодняя столица России», поезду тоже будет кого и куда возить, - сказал Геннадий Геннадьевич.

Геннадий Гусельников рассказал о работе МАСС. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ИЗ ЗОЛЫ - СТРОИТЬ ДОРОГИ

Все годы своего существования МАСС занимается развитием экспорта. Сейчас встал вопрос о новых маршрутах, по которым сибирские производители будут перевозить продукцию.

- Нам нужны новые объемы. Мы подготовили проект по развитию экспорта, сделали прогноз социально-экономического развития с учетом новых экспортных возможностей. Для каждого региона просчитали объемы экспорта. Но самое главное - разработали модель транспортной инфраструктуры, обеспечивающей эти экспортные перевозки, - отметил Геннадий Гусельников. - Наша идея заключается в том, чтобы пустить автомобильные дороги из Новосибирска через Горный Алтай в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая и Казахстан. Это будет новый огромный рынок для Сибири. Важно, чтобы началось строительство железной дороги Курагино - Кызыл, а из Кызыла она была продлена до границы. Это перспектива соединения с монгольскими дорогами.

Дорожную тему гармонично продолжает тема применения золошлаковых отходов. С одной стороны, от продукта работы теплоцентралей нужно экологично избавляться, с другой - золу можно выгодно применять. Например, при строительстве дорог.

- Министерство энергетики России согласилось с нами и приняло комплексный план по хозяйственному использованию золошлаков. План утвержден, и 70% проектов - это проекты Сибири. Есть повод для осторожного оптимизма, что мы начнем разгружать наши золохранилища, - поделился Гусельников.

Председатель Исполкома МАСС добавил, что параллельно с этим нужно повышать эффективность сжигания угля, а по возможности - переходить на газ.

ЧТОБЫ ШКОЛЬНИКИ ЛУЧШЕ ВИДЕЛИ

Экологическую тему продолжает работа по федеральному проекту «Чистый воздух». Особое внимание уделялось только четырем субъектам и очень немногим городам в них. Аргументы МАСС позволили расширить перечень.

- Мы добились подготовки поручения о том, чтобы Минприроды, Росгидромет и Росприроднадзор оценили эту ситуацию и рассмотрели изменение перечня. Сегодня в нем уже 27 наших городов, и во всех этих населенных пунктах будет действовать программа оценки возможности радикального улучшения экологической ситуации, - подчеркнул Геннадий Гусельников.

Особое внимание теперь будет уделяться частному сектору, где дома до сих пор отапливаются углем. Задача - максимально перевести их на электричество и газ.

Подводя итоги года и обозначая планы на год текущий, председатель Исполкома МАСС назвал еще много направлений. Но остановимся, пожалуй, еще на одном. Оно касается здоровья школьников.

- Вместе с Роспотребнадзором, новосибирским НИИ гигиены, Томским медицинским университетом мы ищем решение по снятию факторов негативного воздействия на здоровье школьников. У нас очень плохая статистика по близорукости, сколиозу, ранним сердечно-сосудистым заболеваниям. Пока государство занимается повышением продолжительности и качества жизни населения, важно позаботиться и о молодом поколении. Финансирование уже выделено, работу в этом направлении ведем, - уточнил Гусельников.

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