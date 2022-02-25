Опекуны девочки, найденной в коробке на трассе под Новосибирском, пошли в суд

Девочка уже находится в семье опекунов. Фото: Минздрав Новосибирской области.

История девочки, которую подростки нашли у села Сосновка в Новосибирской области, стала настоящим рождественским чудом. 7 января пятеро парней случайно увидели на трассе коробку, внутри которой лежал младенец, завернутый в тряпку. Один из спасителей ребенка – Ренат Литвинов – позвонил родителям, они приехали и отвезли малышку в больницу. Девочке повезло: подростки быстро забрали ее с трассы, она не успела замерзнуть и была абсолютно здорова.

Семья Литвиновых хотела удочерить найденыша, но опека приняла другое решение – малышку передали в семью, которая стояла первой в очереди на удочерение.

Родители Рената привезли малышку в больницу. Фото: личный архив.

И вот сейчас опекуны малышки обратились в суд.

- Семья передала в суд документы, чтобы удочерить девочку: эту процедуру необходимо пройти по закону, - рассказала КП-Новосибирск Инна Оранова, начальник управления опеки и попечительства Новосибирского района. – Точная дата заседания пока неизвестна, но оно состоится в ближайшее время. Отказываться от девочки и возвращать под опеку государства семья не собирается.

Будут ли Литвиновы пробовать бороться за ребенка и забрать малышку от других опекунов в свою семью? Судя по всему, нет.

- Никаких официальных обращений от семьи, спасшей девочку, к нам не поступало, - сказала Ирина Оранова. Сами же Литвиновы ситуацию с ребенком журналистам больше никак не комментируют.

Родителей девочки до сих пор ищут. Фото: Минздрав Новосибирской области.

А что до биологических родителей девочки? Их до сих пор не удалось найти.

- Поиски отца и матери девочки продолжаются, - пояснила КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.

Однако чиновники и правоохранители подчеркивают - поиски могут затянуться даже не на несколько месяцев, а на годы. Так что, вероятнее не всего, до суда отыскать их не получится. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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