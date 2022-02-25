«Выявляем все больше сложных пороков сердца среди новорожденных»: новосибирский кардиолог рассказала, как ковид повлиял на детей

Доктор Кристина собирает сотни лайков — за каждым стоит детское сердце. Фото: instagram.com/yulaphoto, предоставлены Кристиной Ворник

32-летняя Кристина Ворник — потомственный медик: девушка родилась в семье сосудистого хирурга и операционной медсестры. Папа часто говорил дочке: «Будешь врачихой». Так и случилось. В 15 лет Кристина пошла подрабатывать санитаркой в операционную — «туда, где самая жесть». После этого поступила в институт города Семей в Казахстане на педиатрический факультет, а потом приехала в Россию.

«ВСЕ БЫЛО ТАК, КАК ПОКАЗЫВАЮТ В СЕРИАЛАХ»

— На шестом курсе я решила стать детским кардиологом, окончила интернатуру в Казахстане и переехала в Новосибирск. Поступила на обучение по узкой специализации в клинику имени Мешалкина. Конкурс был 8 человек на место, я прошла и много училась, старалась слушать каждое детское сердечко, чтобы запомнить «шум» каждого порока. А потом мне предложили работать в дежурной службе по ночам, оказывать экстренную помощь детям с пороками сердца. Там все было так, как показывают в сериалах, — рассказала КП-Новосибирск Кристина Ворник.

Спустя четыре месяца Кристина стала работать детским кардиологом на амбулаторном приеме, совмещая работу в дежурной службе в клинике имени Мешалкина. Было сложно, порой работала больше 24 часов подряд — и в день, и в ночь, и снова в день. Но сил и энтузиазма очень много, работа приносит невероятное удовольствие. И вот уже более восьми лет Кристина спасает детей.

День начинается в 4.30, на работу врач едет к 7.00, специально до пробок, маленьких пациентов принимает до 20.00. Работа настолько нравится, что даже Инстаграм девушки полностью посвящен сердцам пациентов.

— Я не могу оставить работу на работе — много думаю о детях и держу связь с мамами круглые сутки. Главное, что поддерживает в таком ритме, — мой муж и удивительный коллектив нашей клиники, — признается Кристина Ворник.

Врач говорит, что детям обязательна диспансеризация. Фото: instagram.com/yulaphoto, предоставлены Кристиной Ворник

КАК КОРОНАВИРУС ИЗМЕНИЛ СЕРДЦА

Несколько лет назад СМИ писали о внезапной остановке сердца у школьника на физкультуре. После этого минздрав ужесточил диспансеризацию. Родителей обязали делать детям-спортсменам ЭКГ каждые полгода, УЗИ сердца — раз в год, и кардиологи стали выявлять в разы больше врожденных пороков и нарушений ритма. К счастью, вовремя. Но с начала эпидемии коронавируса стало еще тревожнее.

— Сейчас резко выросло число пороков сердца среди новорожденных, чьи мамы болели COVID-19 во время беременности, еще до выпуска вакцины. Это не зависит от тяжести формы коронавируса, но порождает очень сложные и критические пороки все чаще. По нашим наблюдениям, такое бывает, если женщина переболела накануне беременности или в ее начале. Поэтому будущим мамам мы всегда советуем прививаться от COVID-19 еще на этапе планирования ребенка, — объяснила КП-Новосибирск Кристина Ворник.

Другая проблема современных детских сердечек — стресс и плохое питание. С появлением смартфонов дети стали поздно ложиться спать и рано вставать. Стали больше сидеть за компьютером, появились проблемы лишнего веса из-за фастфуда и энергетиков. Это привело к росту тахикардий, повышению артериального давления, нарушениям пищеварения и проблемам с щитовидной железой.

Кардиолог советует исключить фастфуд, ограничить время за компьютером и заниматься плаванием. Фото: instagram.com/yulaphoto, предоставлены Кристиной Ворник

«ДЕВОЧКА В 7 ЛЕТ ВЕСИЛА 80 КИЛОГРАММОВ!»

— У детей порой с 7 лет выявляется артериальная гипертензия из-за малоподвижности и лишнего веса. Очень плохо, если родители игнорируют диспансеризацию детей. У меня на приеме была женщина с семилетней дочерью, которая весила около 80 килограммов! Мама не осознавала, что у девочки есть лишний вес: «Ребенок просто упитанный». В таких случаях приходится проявлять жесткость, — говорит Кристина Ворник. — У детей должно быть счастливое детство, лето во дворе или в деревне. Сразу видно, если родители на работе, а ребенок заперт в четырех стенах и сидит на одном месте. Или когда в семье постоянные ссоры между мамой и папой. Начинается нарушение сердечного ритма, повышение артериального давления. И качество жизни детей падает, они больше утомляются, концентрация внимания снижается.

Детский кардиолог наблюдает рост сложных пороков сердца из-за пандемии. Фото: instagram.com/yulaphoto, предоставлены Кристиной Ворник

Кардиолог советует отдавать детей на плавание — оно хорошо влияет на грудной отдел позвоночника. Еще важно не допускать очагов хронических инфекций: вовремя лечить зубы и миндалины.

— Вообще, порок сердца — это не зубная боль. И даже если ребенок внешне здоров, по результатам дообследования, таким как банальное УЗИ сердца, мы можем определить показания к операции. Когда в семье появляется малыш, на первом месяце обязательно нужно сделать УЗИ сердца и ЭКГ, затем — в годовалом возрасте, перед школой и в подростковом возрасте. Это обязательный минимум, который должны обеспечить родители, — добавляет Кристина Ворник.

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