В столице Сибири чествуют Собор святых Новосибирской митрополии

Фото: Новосибирская митрополия\Михаил Пучков.

Собор святых Новосибирской митрополии празднуется 29 февраля (1 марта, если год не високосный), этот день был утвержден Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2020 году. Первое празднование состоялось в Новосибирске 2021 году - митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении епископов Новосибирской митрополии возглавил богослужения в Вознесенском кафедральном соборе. Во время богослужения была вынесена икона святых Новосибирской митрополии.

В этом году торжественное празднование Собора святых Новосибирской митрополии назначено на ближайший к дню памяти святых воскресный день - 27 февраля. Празднование также ознаменуется богослужением в главном соборе Новосибирска.

День памяти Собора святых Новосибирской митрополии выбрал неслучайно - 29 февраля празднуется память святителя Митрополита Московского, просветителя Алтая. Митрополит Макарий (в миру Михаил Андреевич Невский, при рождении Парвицкий) (1835-1926) известный миссионер, «апостол Алтая», был канонизирован в 2000 г.

Фото: Новосибирская митрополия\Михаил Пучков.

С 1891 по 1912 гг. он возглавлял Томскую епархию, в состав которой входила территория нынешней Новосибирской области. По благословению и при личном участии владыки Макария произошли основные вехи становления Ново-Николаевска: 1894-1897 гг. - строительство моста через Обь; 1897-1899 - строительство собора святого князя Александра Невского (епископ Макарий освятил главный престол собора); 1901 - по благословению владыки Макария освящен Покровский храм; 1906 г. - архиепископ Макарий освятил храм Михаила Архангела в с. Козиха, также, предположительно, и многие другие храмы.

Сегодня в Новосибирске в память о великом святом действует православный центр глухих и слабослышащих и строится храм в Дзержинском районе Новосибирска.

Также в собор святых Новосибирской митрополии вошли святые:

Преподобномученик Валентин (Лукьянов) - 1875-1940 гг., канонизирован в 2004 г.

Священномученик Илия Березовский (1890-1938), канонизирован в 2000 г.

Священномученики Михаил Пятаев (1891-1930) и Иоанн Куминов (1877-1930), канонизированы в 2000 г.

Священномученики Николай Ермолов (1874-1937) и Иннокентий Кикин (1878-1937), канонизированы в 2002 г.